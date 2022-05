La bella stagione è iniziata definitivamente e molti di noi sono alla ricerca di scarpe traspiranti e leggere. In questo periodo di caldo e umidità è bene evitare scarpe chiuse che opprimono il piede e lo fanno sudare. Per questo dovremmo preferire scarpe aperte o di materiale leggero.

In certe occasioni, però, non è opportuno indossare sandali che fanno vedere le dita dei piedi o scarpe altissime ed eleganti. Oggi vogliamo parlare di un modello di scarpa che è divenuto virale e forse fa al caso nostro. Non solo espadrillas, infatti, ma esistono anche scarpe con il tacco comode e semplici da indossare.

Da Internet arrivano le nuove mode

In passato le mode partivano dalle passerelle e arrivavano a noi grazie ai media tradizionali come giornali e riviste. Anche il cinema giocava un importante ruolo e serviva per amplificare le tendenze che comparivano. Ora la situazione è cambiata e il media che più influenza e crea le tendenze è Internet. In particolare, network come Instagram e TikTok hanno il potere di lanciare tendenze e di farle diventare popolari in tutto il mondo.

È proprio quello che è successo al capo di abbigliamento di cui parliamo oggi. Questa calzatura ha una forma molto particolare che la rende adatta a occasioni poco formali. Grazie al suo tacco largo e stabile la rende perfetta se vogliamo evitare mal di schiena e male ai piedi.

Non solo espadrillas, è questa la scarpa primaverile comoda e alla moda che non fa male ai piedi

Stiamo parlando di un modello particolare di decolleté, caratterizzata da un laccetto e da un tacco largo e squadrato. Il tacco è davvero molto largo e favorisce la stabilità della scarpa. Inoltre, è presente un plateau di due o tre centimetri, che rende ancora più semplice l’andatura. Il tacco è sui sei centimetri ed è un giusto compromesso per chi ama i tacchi ma ne vuole un paio per tutti i giorni.

Questo modello è molto giovanile ed è perfetto dai vent’anni sino ai cinquanta, con una gonna o un paio di jeans. Inoltre, il collo del piede nudo ci permette di evitare di sudare e rende questa una scarpa fresca e perfetta per i primi caldi estivi. Grazie al tacco largo e stabile ci scorderemo vesciche e dolori, i nostri piedi staranno davvero comodi.

