Chi soffre di mal di denti, è consapevole del dolore lancinante che si prova ogni volta. Il fastidio, infatti, può diventare a tratti insopportabile e far letteralmente andare fuori di testa. In questi casi, l’ovvio consiglio è quello di recarsi dal proprio medico, in modo tale da capire quale sia la causa scatenante. Ma se il dentista non dovesse essere disponibile in quel momento, c’è un rimedio naturale davvero efficace per curare il mal di denti a casa. In questo modo si potrà ridurre il dolore nell’attesa che il medico sia disponibile a visitarci.

Il rimedio della nonna per il mal di denti

La soluzione naturale che stiamo proponendo non può in alcun modo sostituire una visita del medico. Ma si può provare a lenire l’infiammazione dei denti nell’attesa. E, per farlo, serviranno due semplici ingredienti: chiodi di garofano in polvere e olio di cocco. Sarà sufficiente avere un mezzo cucchiaino di entrambi gli elementi per realizzare un rimedio naturale davvero efficace per curare il mal di denti a casa. Scopriamo come.

Come mettere in pratica questa soluzione

Per mettere in atto questo rimedio basterà versare i due ingredienti in una ciotola, facendoli amalgamare. Quando otterremo una crema piuttosto densa, dovremo spalmarla sullo spazzolino. Adesso sarà sufficiente lavarsi con delicatezza i denti con questo dentifricio fai da te, indugiando sulle zone doloranti. Dopo qualche minuto, il dolore dovrebbe alleviarsi!

Ci teniamo comunque a precisare, nonostante lo abbiamo ripetuto più volte, che questo è un semplice rimedio naturale. Non ha valutazione scientifica né l’approvazione di un medico. È solo il sapere delle nonne che si è tramandato fino a noi per fornirci dei consigli in situazioni di disagio. Dunque, lo si può certamente provare e vedere se funziona. Ma subito dopo bisognerà chiamare il dentista!

