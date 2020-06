La carta igienica è pericolosa per la salute? Il parere degli esperti. Difficile da credere. Ma pura verità. La carta igienica è pericolosa per la salute. Il parere degli esperti lo conferma. In genere, al supermercato, passiamo un po’ di tempo a capire quale carta igienica comprare. Ci preoccupiamo che sia quella più morbida, o quella più bianca. Eppure non c’è nulla di più sbagliato. Questo tipo di carta igienica è la più pericolosa in commercio per la salute.

Ma vediamo perché la carta igienica è pericolosa per la nostra salute e il parere degli esperti a riguardo.

Perché la carta igienica è dannosa per la nostra salute

Forse non tutti sanno che la carta igienica bianca è piena di sostanze chimiche. Non vi siete mai chiesti perché sia così bianca se viene dal legno? Dovrebbe avere un colorito più scuro, no? Ecco, quel bianco candido che tanto ci piace, non è naturale. Si ottiene grazie a diverse sostanze tossiche. Prima fra tutte, il cloro. Per non parlare poi di quella colorata o profumata.

Queste sostanze entrano nell’organismo attraverso la pelle. Si immettono nella circolazione sanguigna e si accumulano nel corpo. Ed ecco fatto: così si crea un vero e proprio rischio per la nostra salute.

Quali rischi corro?

Nei casi più gravi, i processi per fare questo tipo di carta igienica potrebbero creare sostanze chimiche cancerogene. Diossine e furani, per esempio, potrebbero propagarsi ovunque. La ricerca ha anche dimostrato che altre conseguenze possono essere squilibri ormonali e fertilità ridotta. I nostri corpi non hanno la capacità di esercitare diossina. Ecco spiegato il motivo.

Le soluzioni

Ad ogni problema c’è sempre una soluzione. Comprate carta igienica il più possibile naturale. Sconsigliamo quella ruvida. Potrebbe causarvi problemi di irritazioni e infezioni. Gli unici metodi di sbiancamento sicuri sono quelli fatti con ossigeno. O in alternativa con ozono o idrogeno. Assicuratevi perciò di comprare sempre carta igienica di qualità!

Un’altra soluzione, per noi italiani, dovrebbe essere scontata. Siamo tanto conosciuti per il bidet all’estero? Ci lamentiamo quando durante soggiorni in altri paesi non lo abbiamo a portata di mano? Bene, usiamolo! L’acqua infatti non ci causerà alcun problema. Saremo sicuri di preservare la nostra salute, e perché no, anche il nostro portafoglio!