Durante un colloquio di lavoro, la prima impressione è molto importante perché può avere un effetto positivo o negativo sul recruiter. Ed è per questo motivo che bisogna pensare attentamente all’outfit perfetto per sostenere e superare un colloquio di lavoro; non importa se dovremo abbandonare per un paio d’ore il nostro modo di vestire giornaliero. Quale è l’outfit perfetto di uomini e donne quando ci si presenta a un colloquio di lavoro?

Il proprio outfit dimostra a primo acchito, chi si è e quale posizione si ricopre. Se si sta andando a sostenere un colloquio per una posizione manageriale, un vestito smart, curato ed elegante, sarà certo più appropriato di un jeans strappato ed una t-shirt. In ogni caso, donne e uomini dovrebbero seguire alcune regole di base sull’outfit e evitare anche 4 errori se si vuole cercare e trovare lavoro.

Non bisogna presentarsi ad un colloquio di lavoro con un outfit troppo colorato ma ci sono anche altre regole per uomini e donne. Ecco le prime 4 da seguire

1) Non bisogna presentarsi ad un colloquio di lavoro con un outfit troppo colorato. La regola è non mischiare più di tre colori.

2) Gli inglesi dicono “dress for success”, ovvero l’abbigliamento fa il successo. La seconda regola, dunque, è essere consapevoli del fatto che il responsabile delle risorse umane esprime il suo giudizio anche in base all’abbigliamento.

3) La terza regola è presentarsi al colloquio puliti e ben curati, con i capelli sistemati e in ordine.

4) Abbinare l’abbigliamento alla posizione per la quale ci si sta presentando. L’abbigliamento di un programmatore sarà sicuramente diverso da quello di un banchiere o di un assicuratore.

Le successive 5 regole

5) Le donne non dovrebbero mai presentarsi ad un colloquio di lavoro con le unghie troppo lunghe e con colori troppo stravaganti.

6) Bisognerebbe evitare di andare con piercing e tatuaggi in bella mostra.

7) Sarebbe consigliabile indossare scarpe adatte e pulite. No alle sneakers, ai sandali e infradito. No ai calzini bianchi, ai vestiti da spiaggia, ai pantaloni corti, alle minigonne e alle canotte. Presentarsi così ad un colloquio di lavoro significa non avere alcuna possibilità di essere scelti.

8) Per le donne è consigliabile un trucco leggero e pochissimi gioielli non vistosi.

9) Gli uomini dovrebbero presentarsi freschi di rasoio e con un taglio curato.

Le due opzioni finali quando si sceglie l’outfit per sostenere un colloquio di lavoro

Un uomo potrebbe semplicemente scegliere di presentarsi ad un colloquio in giacca, cravatta e scarpe di pelle. Per le donne andrebbe benissimo il classico tailleur con gonna o pantaloni.

Questo tipo di abbigliamento è adatto a colloqui riguardanti posizioni lavorative dirigenziali.

Se l’annuncio riguarda altri tipi di lavori (come fare i commessi) ci si può presentare sicuramente in modo più casual, magari con un jeans e una giacca per gli uomini e camicia e pantaloni scuri per le donne.

Ovviamente l’abbigliamento non è tutto. Se il recruiter scoprirà che non ci sono i contenuti, il colloquio non verrà superato ugualmente, nonostante l’outfit perfetto.

