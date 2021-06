Ecco il vestito più costoso del Mondo e della Storia per sentirsi davvero ricchissimi

Italiani e moda: un binomio che è conosciuto in tutto il Mondo e che rende il Belpaese un luogo sacro del design, della bellezza e del buon gusto. Molti credono che si tratti di un fenomeno recente. Niente di più sbagliato: già ai tempi degli antichi Romani e dei Principi medievali i più rinomati e conosciuti sarti erano in Italia e attraevano da tutto il Mondo ricchi signori e belle dame che volevano indossare capi di grande prestigio e bellezza.

Le grandi maison della moda che oggi conosciamo sono un’evoluzione di quest’antica tradizione sartoriale che si tramanda da tante generazioni. I prezzi esorbitanti che possono raggiungere i capi di un prestigioso marchio fanno impallidire i passanti che li guardano esposti sui manichini attraverso le vetrine.

Il materiale più caro

Come se non bastasse gli influencer ci bombardano continuamente sui social network con le foto di vestiti estremamente costosi. Borse, cappotti, completi, che richiederebbero diversi mesi di stipendio per poter essere acquistati.

Ma qual è il vestito più costoso del Mondo? Esiste un vestito che potrebbe essere molto più costoso di quelli con finiture d’oro che sono prodotti su commissione per gli sceicchi più benestanti? Ecco il vestito più costoso del Mondo e della Storia per sentirsi ricchissimi.

Pochi, infatti, sanno che l’oro non è il materiale più costoso del Mondo. Esiste un materiale con cui fino dall’antichità venivano trattati solo pochissimi e pregiatissimi capi, tanto raro da trovare quanto difficile da produrre in quantità sufficiente all’utilizzo.

Ecco il vestito più costoso del Mondo e della Storia per sentirsi ricchissimi

Questo rarissimo e costosissimo materiale è la porpora: può costare anche dieci volte più dell’oro.

Il pregio di abbigliarsi con vestiti tinti con la porpora è da sempre connesso al potere e al benessere economico. Uno status symbol che dall’antichità ad oggi ha sempre contraddistinto i più ricchi signori.

Non diremo, quindi, che il vestito più costoso sia quello confezionato da un grande atelier o da una famosa maison, ma quello prodotto dai sarti dell’antichità e impreziosito con i riflessi che solo la porpora, uno dei materiali più costosi del Mondo, può dare.