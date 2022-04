Da sempre le donne di tutte le età provano a slanciare le loro forme per renderle più sinuose e più gradevoli. Spesso si ricorre all’uso dei tacchi per allungare le gambe ma come tutti sanno questa scelta è spesso molto dolorosa. Di conseguenza, bisogna trovare alternative e i colori possono svolgere un ruolo molto importante in questa storia. Infatti, sono questi i colori di tendenza della primavera che avere gambe slanciate e che aiutano anche a rendere le unghie delle dita delle mani più affusolate.

Gambe lunghissime grazia a questa fantasia

La soluzione ideale è prendere dei vestiti che abbiano delle righe. Naturalmente, parliamo di righe verticali e mai orizzontali. Infatti, questo tipo di righe, spesso di colore nero su fondo bianco, assottigliano la nostra figura e la rendono più alta. Allo stesso tempo, però, non dobbiamo scegliere delle dimensioni troppo grandi per i nostri vestiti, perché altrimenti l’effetto svanisce velocemente. Il colore di riferimento è il nero, ma vanno benissimo anche delle tonalità più chiare e i colori pastello.

Infine, anche una tonalità monocolore aiuta a slanciare, a patto che non sia troppo intensa o scura. Una vistosa eccezione a questa regola generale è l’uso del cosiddetto blu petrolio. Lo si conosce anche come verde petrolio o semplicemente petrolio e, nella scala cromatica, si trova proprio tra il verde e il blu. In sintesi, un vestito a righe, magari di colore blu petrolio, è proprio la soluzione giusta.

Sono questi i colori di tendenza della primavera per avere gambe slanciate e unghie affusolate ed eleganti

Per quanto riguarda le unghie, invece, i colori che danno alle dita delle nostre mani o dei nostri piedi un aspetto più sottile e lungo sono sempre quelli scuri. Parliamo del blu notte, del prugna intenso, del bordeaux. In particolare, più vogliamo ottenere un effetto snellente più dobbiamo puntare sull’intensità dei colori. Chi ama il nero può osare con degli smalti di questo colore, ma bisogna far attenzione a non caricare poi di troppo nero le altre scelte di abbigliamento.

Al contrario, i colori da evitare assolutamente per ottenere questo effetto sono tutte le tonalità chiare e in special modo il rosa. Anche le tinte opache sono da rivedere, in quanto potrebbero stonare con la cromia del nostro corpo.

