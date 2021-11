Nel mondo beauty arriva una grande novità, che ci permetterà di avere dei risultati veramente eccezionali. Una pelle sana, bella, senza imperfezioni, senza macchie e anche senza brufoli. Quello che, magari, tempo fa poteva sembrare un sogno, oggi diventa realtà. E allora altro che creme per il viso, oggi c’è anche questa nuova tecnologia per una pelle da star. Sì, perché sono sempre di più i personaggi famosi che usano questo rimedio. Ad esempio Kim Kardashian, Jessica Alba e anche la grande Madonna. Uno strumento veramente magnifico, di cui non potremo più fare a meno.

Altro che creme per il viso, oggi c’è anche questa nuova tecnologia per una pelle da star

Bellezza e tecnologia si uniscono e creano la maschera LED, Light Emission Diode. È possibile che le abbiamo già viste, magari usate da qualche influencer o blogger sui vari social. Sembra di avere sul viso la maschera di Iron Man, ma in realtà è una maschera beauty. Questa funziona con le onde di luce a bassa intensità, le quali sono in grado di entrare nella pelle. In realtà questa tecnologia non è nuova, lo diventa solo nel campo della cosmesi. Perché, ad esempio, la Nasa la usa da tempo per curare le ferite degli astronauti nello spazio. Molte volte si usa in campo medico per guarire problemi cutanei e si usa nella medicina estetica per combattere l’invecchiamento cutaneo. Ecco, ora dalla Nasa e dalle sale degli ospedali arriva direttamente a casa. Questo perché moltissime aziende beauty hanno realizzato la maschera LED.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come funziona la maschera LED?

Questa maschera funziona con diverse tonalità. Ogni colore ha un obiettivo preciso. Le maschere possono andare dai 3 ai 7 colori, dipende da quanto uno vuole spendere. Ad esempio, la luce blu frena l’insorgere dei batteri dell’acne, quella rossa ha un effetto anti age e quella bianca rassoda la pelle. La maschera LED, ovviamente, non deve essere usata tutti i giorni, e prima di utilizzarla chiediamo sempre ad un esperto se fa al caso nostro, perché non tutti possono. Inoltre è importante usare i programmi giusti. Se la nostra pelle è giovane, tonica e senza macchie è inutile utilizzare un programma rassodante anti macchie.

Questa maschera può essere acquistata e fatta poi a casa, oppure si può prima provare in un centro estetico, vedere come ci si trova e poi, in caso, comprarla per casa.

Si consiglia sempre di provarla in un centro estetico, così da vedere bene come si usa e il risultato finale. Possiamo anche chiedere consiglio alla nostra beauty expert di fiducia.

Approfondimento

Non solo cappotti neri o beige, ma anche questi piumini economici sono il trend dell’inverno