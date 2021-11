Un capo caldo è una grandissima coccola di cui il corpo ha bisogno con l’arrivo del freddo. In molti casi questo significa dover sacrificare un po’ il fattore estetico. In altri, invece, è davvero semplicissimo restare caldi con le migliori tendenze del momento. Magari la soluzione è pure più semplice di quella che si pensa.

Ecco, ad esempio, come assicurarsi calore ma anche stile per chi sceglie questi 7 piumini glamour per vestirsi bene d’inverno. Si tratta sì di piumini, ma in modelli davvero belli ed eccentrici, con cui è più facile lasciare il segno.

Insomma, ancora una volta la moda dimostra di saper soddisfare i nostri bisogni ed ecco in che modo.

Perché non bisogna mai sottovalutare la scelta del giusto capospalla

Molti conoscono l’odiosa sensazione d’indossare cappotti troppo voluminosi. In molti casi, questi fanno guadagnare qualche taglia in più. Per questo motivo bisognerebbe puntare più su modelli che assottigliano la figura come questo popolarissimo capospalla che non è un trench né un piumino.

Un capospalla troppo lungo per la propria statura accorcia la figura, rendendola poco equilibrata.

E che dire dei colori sbagliati? Se un cappotto cammello è la giusta scelta di stile per persone con sottotono della pelle tendenzialmente caldo, non vale lo stesso per quello freddo. E allora ecco altri 4 cappotti super alla moda per quest’inverno che tutte vogliono avere addosso e tra cui scegliere.

Tanto calore ma anche stile per chi sceglie questi 7 piumini glamour per vestirsi bene

Impossibile passare l’inverno senza almeno un piumino grigio con collo voluminoso e lunga zip laterale. Abbinato a un vestito in maglia e a decolleté dello stesso colore è una garanzia di stile.

Per molte donne è pure difficile pensare di poter indossare il piumino di sera. Il modello nero lucido con collo di pelliccia, però, è la scelta perfetta per una piacevole serata trascorsa in compagnia.

Le donne affermate devono avere almeno un piumino smanicato e lungo di nylon, in colorazione écru. Lo si può addirittura indossare con una cinta in vita e stivali di pelle color cammello.

La scelta perfetta per chi vuole distinguersi è il piumino a cappa. Si tratta di una mantella imbottita davvero super raffinata, da abbinare a un meraviglioso foulard in fantasia.

Gli ultimi 3 modelli immancabili

Altra scelta giusta è il piumino con interno di pelliccia sintetica, che le donne più estrose possono abbinare a un passamontagna balaclava.

La giacca di sci con stampa e termoisolante, invece, è perfetto per una serata in chalet.

L’ultimo modello, invece, è il piumino corto con collo alto e maxi-tasche.

