Ad eccezione di pochissime persone, un po’ tutti amiamo i dolci. Tra poco sarà il periodo di pandori e panettoni. Anzi, a dir la verità, li possiamo trovare già in vendita in qualsiasi supermercato. La scorsa estate ci siamo sicuramente consolati con gelati, granite e cheesecake. Insomma, anche a voler stare un po’ attenti alla linea, è ben difficile. In ogni periodo dell’anno non mancano, infatti, le occasioni per cedere a dolci tentazioni. Senza poi dimenticare manifestazioni ed eventi a tema che regolarmente vengono organizzati in varie città. Lo scorso mese di ottobre, i più golosi non si saranno di certo fatti scappare una gita in questa città per un evento divenuto ormai di fama internazionale. Mentre, tra arte, musica e dolcissime golosità questa splendida città va assolutamente visitata proprio questa settimana.

Gli appassionati di cucina amano inoltre preparare dolci e dessert in casa. Un grande classico della stagione fredda è sicuramente la torta di mele. Volendo variare un po’, potremmo preparare un goloso dessert utilizzando due frutti tipicamente autunnali.

Cremoso e soffice come una nuvola questo dolce autunnale conquisterà tutti al primo assaggio

Vediamo allora come preparare una mousse di castagne e cachi.

Ingredienti

200 g di polpa di castagne bollite;

100 g di cachi maturi;

30 g di zucchero (meglio se di canna);

100 g di ricotta fresca;

50 g di cioccolato fondente;

cacao amaro in polvere q.b;

succo di limone q.b;

panna montata spray q.b.

Procedimento

Per prima cosa mettere a cuocere le castagne in una pentola di acqua salata. Di media, ci vorranno circa 50 minuti. Una volta cotte le castagne, sbucciarle e raccoglierne la polpa nel boccale del frullatore. Aggiungere i cachi e un po’ di succo di limone e cominciare a frullare.

Nel frattempo, far sciogliere a bagnomaria il cioccolato. Una volta intiepidito, unirvi la ricotta, lo zucchero e la purea di cachi e castagne. Mescolare con una spatola fino ad ottenere un composto liscio e cremoso, senza grumi.

Preparare le monoporzioni versando la mousse in bicchierini o coppette da dessert. Conservare in frigorifero. Al momento di servire, guarnire con un ciuffetto di panna montana e una spolverata di cacao.

Tutto qui: cremoso e soffice come una nuvola questo dolce autunnale conquisterà tutti al primo assaggio.

La mousse di castagne e cachi è perfetta come dopocena ma anche per la pausa merenda. Se non la dovranno mangiare dei bambini, all’impasto possiamo aggiungere un goccio di rum o di brandy.

Questa ricetta, può essere un’ottima idea da tenere a mente quando abbiamo in casa dei cachi che ormai sono troppo maturi.

