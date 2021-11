Piace a tutti e in ogni periodo dell’anno. Lo mangiamo soprattutto d’estate, ma non abbiamo intenzione di rinunciarci neppure in inverno. Di cosa parliamo? Del polpo ovviamente, il mollusco dalla forma bizzarra e dal gusto delizioso. Ne possiamo trovare di varie dimensioni, dai più piccolini a quelli più grandi e si gusta soprattutto al naturale. Difatti, quando è fresco si usa assaporarlo semplicemente con un po’ di limone e niente più. Neppure l’olio, proprio così, più semplice possibile.

Ne abbiamo parlato tantissimo e negli ultimi tempi, i nostri esperti di cucina hanno suggerito varie ricette. Tra queste, la più recente riguarda un delizioso sugo per un primo piatto da leccarsi i baffi. Stavolta, però, vogliamo proporre qualcosa di poco convenzionale, ispirato alle cucine gourmet ma da realizzare in casa. Ecco di cosa si tratta e come portarlo sulle nostre tavole.

Finalmente due modi deliziosi e invitanti di gustare il polpo diversi dal solito bollito

Due idee per un polpo come non lo abbiamo mai mangiato e dalla consistenza tutt’altro che gommosa.

Cominciamo con le bruschette con pesto e polpo croccante. Specifichiamo subito che sarebbe meglio prediligere un pesto dal sapore delicato, magari di zucchine, più leggero di quello al basilico.

Non dovremo fare altro che bollire il polpo (ma possiamo acquistarlo già bollito in pescheria) e lasciarlo rosolare per qualche minuto. Aggiungiamo uno spicchio d’aglio e profumiamo con qualche ciuffetto di prezzemolo.

Un’idea semplice e delicata, per un aperitivo raffinato e alternativo.

Su una morbida crema

Perché non lasciarsi ispirare dalla fantasia e adagiare il polpo croccante su una morbida crema? Potrebbe essere dell’hummus di ceci, oppure un passato di zucca e carote, magari con un pizzico di panna.

Anche per questa ricetta consigliamo di dorare il polpo in padella, seguendo lo stesso procedimento delle bruschette.

Per la crema, possiamo realizzarla noi stessi o acquistare l’hummus già pronto che dovremo soltanto condire e scaldare.

Bene, una volta pronta la base, adagiamo i nostri croccanti tentacoli e decoriamo a nostro piacimento. Se scegliamo la zucca, sarebbe delizioso dorarne qualche quadratino insieme al polpo, in modo da esaltare ancora di più il gusto.

Anche le patate si prestano alla preparazione di una crema squisita, insaporita da un cucchiaio di parmigiano grattugiato.

Che aspettiamo a sperimentare queste nuove idee culinarie?