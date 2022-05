Anche l’occhio vuole la sua parte, soprattutto quando si parla di cibo e di piatti da gustare. Quando assaporiamo un piatto lo facciamo con tutti i sensi, anche con la vista. È per questo motivo che tante persone evitano alcuni alimenti che hanno un aspetto un po’ particolare. Uno tra questi è sicuramente l’anguilla, un pesce che per tradizione al Sud si mangia soprattutto per Capodanno. Ma in realtà l’anguilla è una buona fonte di Omega 3 e farebbe molto bene alla salute cardiovascolare. Contiene molte vitamine, ma soprattutto sarebbe un’ottima fonte di vitamina D. Ideale per la salute delle ossa, tant’è che viene spesso consigliata per contrastare l’osteoporosi. Oggi vedremo proprio come preparare in modo più gustoso l’anguilla e godere di tutti i suoi benefici.

Non a tutti piace eppure questo pesce ricco di vitamina D farebbe bene alle ossa ed è gustoso preparato così

Il suo sapore è un po’ particolare, per questo non piace proprio a tutti. Ma è anche vero che in molti neanche la provano perché si pensa sia viscida e poco invitante. Un po’ come succede per lo scorfano, che viene a volte bistrattato per il suo aspetto alquanto buffo.

Ingredienti per 2 persone

1 anguilla affumicata;

1 filoncino di pane;

50 g di insalata mista;

30 g di rucola;

6 pomodorini ciliegini;

1 porro;

aceto di vino bianco;

olio EVO;

sale q.b.

Procedimento

Laviamo tutte le verdure, affettiamo il cipollotto e tagliamo in quattro i pomodorini. Mettiamo tutto in una ciotola e condiamo con olio EVO e un pizzico di sale. Dopodiché prendiamo il pane, tagliamolo a fette e tostiamole in padella. Creeremo così dei crostini da accompagnare ad una sorta di Caesar salad rivisitata. Aggiungiamo i filetti di anguilla, che avremo già diviso precedentemente in pezzetti di varie dimensioni. Mescoliamo il tutto nella ciotola e, a piacere, versiamo anche un po’ di aceto. Possiamo anche aggiungere qualche prugna per dare un tocco in più al piatto.

Se non troviamo l’anguilla già affumicata basterà pulirla e usare il forno per la nostra affumicatura fai da te. Mariniamo l’anguilla con un mix di sale e zucchero e mettiamola in forno in uno scolapasta di alluminio. Usiamo una di quelle teglie in alluminio già pronte per il barbecue e accendiamo la carbonella. Aggiungiamo degli odori come rosmarino e salvia, dopodiché spegniamo il fuoco e mettiamo la teglia in forno. Il forno dovrà rimanere spento perché ci servirà solo da camera per l’affumicatura. Mettiamo l’anguilla sulla griglia nella parte centrale e la teglia con la carbonella sulla placca in basso. Aspettiamo almeno un’ora e poi rigiriamo il pesce.

Insomma, non a tutti piace eppure questo pesce è una fonte di tante vitamine, non solo di vitamina D. Proviamo a prepararlo così e gustiamocelo per un pranzo veloce e saporito. Facciamo solo attenzione alle quantità, perché contiene anche dosi elevate di colesterolo. Se abbiamo problemi di colesterolo alto possiamo optare per una prelibata orata.

