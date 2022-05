Il nostro corpo ci manda segnali sullo stato della nostra salute che colti subito aiuterebbero ad intervenire tempestivamente. Osservare la superficie delle unghie può svelarci molto di come stiamo, addirittura, come abbiamo già visto, esser la spia di un infarto in arrivo. In particolare dobbiamo prestare attenzione ad alcuni cambiamenti che questa subisce.

Ebbene questo colore delle unghie sarebbe il primo campanello di allarme che ci invia il corpo per comunicarci che il colesterolo è troppo alto. Se imparassimo a comprenderlo subito potremmo intervenire molto precocemente, evitando che la situazione si aggravi. È bene chiarire che il colesterolo è una sostanza prodotta dal fegato, quindi naturalmente presente nel nostro corpo. Una percentuale minore si assume attraverso il cibo. Di per sé il colesterolo non è dannoso. Si parla di pericolo quando i suoi valori superano i 240 mg/dL. In questi casi infatti gli alti livelli aumentano esponenzialmente il rischio di infarto ed ictus, e più in generale possono aggravare le patologie a carico del sistema circolatorio. Questi sono i motivi per cui è importante tenere questo valore sotto controllo. Il miglior modo per farlo è attraverso una semplice analisi del sangue.

Questo colore delle unghie sarebbe il primo campanello di allarme del colesterolo alto ma solo pochi lo sanno

Quante volte è capitato di notare dei segni sulle estremità delle nostre dita. Accade infatti che si notino dei puntini bianchi sulle unghie, o che queste assumano un colore più scuro. Ebbene, quando notiamo delle piccole increspature tendenti al violaceo oppure al marrone non tralasciamo il problema. Nel caso questo dipenda da una botta, nel giro di qualche giorno l’ematoma che si è creato sotto l’unghia si rimarginerà naturalmente. Ma se questo non dovesse accadere ed i segni rimanessero evidenti, il problema potrebbe essere un altro. Infatti questi segni potrebbero essere il campanello di allarme di problemi di circolazione. In pratica il sangue, non circolando fluidamente, fa fatica a raggiungere le estremità del corpo. Le “rughette scure” possono comparire tanto sulle unghie delle mani che su quelle dei piedi. Una delle ragioni è appunto un livello di colesterolo troppo alto che causa una parziale ostruzione delle arterie, i canali in cui passa il sangue.

Dunque quando ci si rende conto della presenza di questi segni è consigliabile consultare il medico, l’unico in grado di valutare il nostro stato di salute.

Lettura consigliata

Il rischio di infarto aumenterebbe del 53% assumendo questi comuni farmaci secondo un nuovo studio