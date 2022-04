Trovare nuove idee per delle ricette veloci e facili da preparare non è sempre semplice. Soprattutto con l’arrivo della bella stagione, preferiamo uscire all’aria aperta e non passare troppo tempo dietro i fornelli. In genere, quando non sappiamo cosa cucinare, ci rifugiamo in un pratico e veloce primo piatto. Una pasta anche con il tonno in scatola e giusto qualche ingrediente in più può essere molto gustosa. In più, si sa che i carboidrati soddisfano sempre tutti, anche con un sugo veloce. Ma non possiamo certo mangiare pasta tutti i giorni, soprattutto se dobbiamo scappare in ufficio. Ecco, quindi, una ricetta davvero pratica che possiamo preparare con largo anticipo.

Basta un po’ di pesce spada e una melanzana per cucinare un secondo piatto veloce e prelibato che ameranno tutti

Vediamo allora come cucinare in neanche 20 minuti delle prelibate polpette di pesce spada e melanzane. Veloci da preparare, non richiedono grandi doti culinarie, ma ci faranno fare sicuramente un figurone.

Ingredienti per circa 2 persone

1 melanzana;

1 spicchio d’aglio;

180 g di pesce spada;

2 filetti di alici sott’olio;

1 uovo;

pangrattato;

peperoncino in polvere;

foglioline di menta;

pomodori secchi;

olio EVO;

vino bianco;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prendiamo la melanzana, la tagliamo a cubetti e la trasferiamo in uno scolapasta. Aggiungiamo del sale, così fuoriuscirà tutta l’acqua, e dopo circa 10 minuti strizziamo e tamponiamo con della carta da cucina. A questo punto versiamo un po’ di olio EVO e lo spicchio d’aglio in una padella. Aggiungiamo i cubetti e facciamoli saltare per un paio di minuti. Nel frattempo, prendiamo il pesce spada già pulito e tagliamolo a cubettini o listarelle. Aggiungiamoli in padella con la melanzana e lasciamo cuocere per altri 5 minuti. Dopodiché schiacciamo il composto in maniera grossolana con una forchetta.

Metà del composto lo trasferiamo nel mixer tritatutto, l’altra metà la teniamo da parte. Prendiamo la metà tritata e trasferiamola in una ciotola, aggiungiamo l’uovo, del sale e del pepe. Uniamo del peperoncino in polvere, qualche foglia di menta e due cucchiai di pangrattato. Mescoliamo bene il tutto e poi aggiungiamo l’altra metà del composto che avevamo lasciato da parte. Non ci resta che creare le polpette e poi passarle nel pangrattato. A questo punto possiamo friggerle o infornarle a 190° gradi su una teglia rivestita di carta forno per 10 minuti.

Prepariamo anche la salsina di accompagnamento

Intanto prepariamo la salsina di accompagnamento sbollentando velocemente i pomodori secchi in acqua con un po’ di vino bianco. Scoliamoli e, con il frullatore ad immersione, creiamo una cremina aggiungendo anche un paio di filetti di alici sott’olio. Aggiungiamo un po’ di menta rimasta e serviamo con le nostre gustose polpettine.

Quindi, basta un po’ di pesce spada a cui aggiungere una melanzana ed ecco pronte delle deliziose polpette. Non è detto che il pesce vada per forza mangiato al forno o sulla piastra. Anche con del nasello, che in genere cuciniamo in umido, si possono preparare delle appetitose polpettine ricche di vitamina B3.

Approfondimento

