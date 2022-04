L’Italia è ricca di luoghi meravigliosi tutti da vedere. Ci sono dei posti nascosti, spesso quasi sconosciuti e poco noti alla maggior parte delle persone, che potrebbero davvero sorprenderci. Si tratta di cittadine, borghi, frazioni di paesi che portano con sé storie meravigliose e, soprattutto, monumenti ed edifici da vedere assolutamente almeno una volta nella vita. Tutto ciò che dobbiamo fare è cercare di conoscere il maggior numero di borghi e cittadine, in modo da poterli visitare tutti. Solo così potremo effettivamente godere della bellezza del Bel Paese nella sua totalità, senza rischiare di perderci nulla.

Montecalvello, un meraviglioso luogo ricco di arte e cultura che si trova nella magnifica Regione del Lazio

Oggi ci concentreremo su una bellezza unica e poco nota ai più che si trova proprio nella Regione del Lazio. Avviciniamoci a Viterbo e, addentrandoci tra i paesini intorno, scopriremo una frazione di Grotte Santo Stefano davvero unica. Stiamo parlando di Montecalvello, un borgo con una storia unica caratterizzato soprattutto da un edificio architettonico senza precedenti. Il castello che rappresenta questo meraviglioso luogo porta con sé misteri e leggende che hanno affascinato tantissime persone e che, senza ombra di dubbio, cattureranno anche la nostra attenzione. Pare, infatti, che l’edificio appartenesse in origine a un re del popolo dei Longobardi e che poi passò a Calvelli, un ghibellino che ne ebbe il possesso fino all’arrivo dei Monaldeschi. Ma ciò che più interessa è la proprietà di Balthus, un famosissimo pittore di cui molti di noi sono profondamente innamorati.

Nominato luogo d’arte e terra di affascinanti leggende, questo borgo ci farà innamorare ed è perfetto per una fuga durante il ponte

L’artista Balthus è sicuramente un uomo conosciutissimo per tutte le sue opere, esposte anche al museo di Louvre mentre era ancora in vita. All’interno del castello, è facile cogliere la sua presenza e si potrà avvertire l’anima del pittore. Dunque, visitare Montecalvello ci farà avvicinare alla proprietà di uno dei più grandi artisti del ‘900. Ricordiamo, però, che il castello non è facilmente visitabile e che quindi sarà ideale avere una guida esperta che possa condurci tra le sue stanze. Concentriamoci, poi, sul borgo in sé. Le strade rustiche, i vicoli ricchi di storia e il paesaggio che contorna Montecalvello sono da togliere il fiato. Ci troveremo immersi in un’atmosfera sospesa e unica che sicuramente ci incanterà. Perciò, ora conosciamo questo borgo meraviglioso nominato luogo d’arte e terra di affascinanti leggende, perfetto per trascorrere il prossimo ponte.

