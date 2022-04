Tra le delizie immancabili sulla tavola primaverile degli italiani figurano senza dubbio le cime di rapa. Un vero e proprio simbolo della cucina tradizionale italiana, soprattutto al Sud, le cime di rapa si gustano prima di tutto nella pasta. Possono però anche essere consumate in frittata, in padella o semplicemente stufate e condite con olio e aglio. Molti italiani non sanno, però, che c’è un altro modo davvero semplicissimo per trasformare le umili cime di rapa in una leccornia da leccarsi i baffi.

Si tratta delle cime di rapa gratinate al forno, semplicissime e gustosissime. Questa ricetta è un vero asso nella manica che possiamo sfoderare anche all’ultimo minuto, se abbiamo ospiti inattesi, e certamente ci farà fare bella figura. Le cime di rapa gratinate al forno hanno infatti un aspetto molto raffinato, ma in realtà sono semplicissime da preparare. Vediamo allora quali ingredienti ci servono e come preparare questo piatto.

Pochi e semplici ingredienti

Per questa ricetta ci serve: un mazzo di cime di rapa fresche, qualche spicchio d’aglio, del pan grattato, del Parmigiano o Grana, e poi pepe, sale e olio quanto basta.

Il primo passaggio consiste nel mondare accuratamente le cime di rapa. Possiamo metterle in forno così come sono oppure sbollentarle leggermente (o cuocerle al vapore) prima di infornarle, se ci accorgiamo che gli steli potrebbero essere troppo duri. Una volta pulite le cime di rapa, il procedimento è semplicissimo.

Le cime di rapa si fanno anche al forno, proviamo questa ricetta semplicissima che farà girare la testa agli ospiti

Procuriamoci una pirofila da forno capiente e oliamo bene il fondo. Disponiamo le cime di rapa all’interno, poi cospargiamo con pepe, sale e qualche spicchio d’aglio tagliato finemente. Aggiungiamo una spolverata generosa di pan grattato e di Grana o Parmigiano. Inforniamo a 180 gradi per circa 15 minuti. Teniamo però sempre d’occhio la teglia, perché a seconda delle quantità e dimensioni delle cime potrebbe volerci meno o più tempo.

Variazione con feta, pomodorini e limone

Le cime di rapa si fanno anche al forno e con risultati da leccarsi i baffi. Le cime di rapa gratinate diventeranno un contorno perfetto per i nostri secondi piatti. Ma se vogliamo un piatto ancora più completo, possiamo aggiungere della feta sbriciolata, qualche pomodorino tagliato a metà e qualche fetta sottile di limone, per creare un piatto davvero raffinato e che farà un figurone quando lo serviremo agli ospiti.

