Non passano mai di moda perché sono pratiche, comode e sempre chic. Le sneakers, o all’italiana “scarpe di ginnastica”, negli anni hanno conquistato l’approvazione di un pubblico sempre più vasto. Queste calzature non hanno età o stile. Possono essere indossate da chiunque e con qualunque abbinamento. Ideali con un paio di jeans e persino con gonne o pantaloni più eleganti. Perfetti anche sotto i pantaloni freschi e leggerissimi che stanno spopolando quest’estate, perché slanciano il fisico con tagli strategici.

Sono versatili e per questo motivo piacciono tanto. In commercio troviamo moltissimi modelli diversi. Quelle intramontabili sono le classiche scarpe in tela o in pelle. Tutti ne abbiamo almeno un paio nella scarpiera di casa. E per questo, tutti sanno quanto è facile sporcarle.

Fortunatamente non servono grandi stratagemmi per portarle al loro originario splendore. Con alcuni semplici accorgimenti possiamo capire come lavare le scarpe di tela o in pelle sia a mano che in lavatrice e raggiungere risultati ottimali dopo pochi minuti. Ovviamente, si dovrà agire in modo differente a seconda del tipo di sporco da trattare. In genere, un rapido lavaggio in lavatrice può risolvere il problema. Attenzione, però, perché alcune scarpe possono rovinarsi facilmente.

Dunque, ecco come lavare le scarpe di tela o in pelle sia a mano che in lavatrice e sbiancare la suola in gomma in 5 minuti

Partiamo subito dicendo che la maggior parte delle scarpe in tela può sostenere, senza problemi, un lavaggio in lavatrice (con poca centrifuga). Questo metodo, invece, potrebbe provocare facilmente degli strappi alle calzature in pelle. Questo materiale, infatti, tende a sformarsi a contatto con l’acqua. Dunque, bisogna essere cauti nella scelta del lavaggio.

Esistono, poi, alcuni trucchetti rapidi che promettono ottimi risultati. A chi intende avvalersi dell’ausilio della lavatrice si suggerisce di introdurre le scarpe in tela nel cestello (senza lacci) e di impostare un lavaggio veloce con un detersivo per capi delicati. Inoltre, si consiglia di inserire nel cestello anche degli stracci vecchi in modo da attutire i colpi.

Chi, invece, intende lavare le scarpe a mano, potrebbe provare una miscela composta da bicarbonato e acqua ossigenata al 3%. Nel dettaglio, servirebbero due cucchiai di bicarbonato e uno di acqua ossigenata. Con uno spazzolino applicare e strofinare la miscela su tutta la scarpa e insistere sulla suola in gomma. Poi, far asciugare al sole e infine spazzolarle per eliminare i residui dei due prodotti.

Per le scarpe in pelle, invece, l’acqua micellare sembra perfetta. È un prodotto delicato per la cura della pelle del viso e per questo risulta adatto anche per le scarpe in pelle. L’acqua micellare andrà ad agire sulle macchie senza rovinare i tessuti. Ottima per scarpe in pelle, ma anche in suede o in gomma.

Per suole in gomma come nuove

Le suole delle sneakers sono generalmente in gomma e sono anche le prime a sporcarsi. Per portarle al loro stato originario basterebbe un comune sgrassatore. Vaporizzare il prodotto e strofinare con un vecchio spazzolino o una spugnetta. Tamponare poi con un panno umido e lasciare asciugare al sole.

Altro prodotto molto gettonato per questo tipo di lavoro è il dentifricio.

Distribuire un po’ di dentifricio direttamente sulla gomma e poi strofinare con un panno umido. Ripetere l’operazione in presenza di macchie più ostinate e il gioco è fatto.

