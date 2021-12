Le feste natalizie stanno arrivando e molte di noi sono alla ricerca del look perfetto da sfoggiare durante i pranzi e le cene. Anche se restiamo in famiglia o tra amici è importante vestirsi in maniera elegante e ricercata, possibilmente intonati al Natale.

I colori più amati di questo mese sono proprio quelli tipicamente invernali e natalizi, ovvero il verde, il rosso e il dorato. Oltre a una questione di stile, in molti la fanno una questione di fortuna: secondo alcuni, questi colori portano prosperità e buona fortuna nell’anno che viene.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se un outfit perfetto è sempre corredato da una manicure perfetta, oggi parleremo delle unghie per il periodo natalizio, vedremo quali colori stanno spopolando in questi giorni.

L’importante è non avere paura di osare

Se durante l’anno preferiamo sfoggiare unghie sobrie e semplici, in questi giorni di feste è possibile osare con colori vivaci e decorazioni elaborate.

Una tipica manicure molto popolare per questo periodo è quella rossa, magari con inserti dorati e verdi, che ricordino l’albero di Natale. Le più coraggiose creano delle decorazioni a forma di Babbo Natale o di renna, ma oggi vogliamo proporre qualcosa di ancora più originale.

Se vogliamo delle unghie decorate e raffinate, possiamo provare un colore meno comune che creerà un effetto super raffinato e natalizio.

Niente più smalto rosso o verde, questa è la vera tendenza per le unghie del Natale 2021

Per prima cosa dovremo stendere lo smalto bianco opaco su tutte le unghie per almeno due passate. Successivamente, dovremo stendere uno strato di smalto trasparente e uno di glitter argentati o bianchi. Lasciamo asciugare bene e poi possiamo ricoprire con un top coat matte, in modo da ottenere un effetto opaco.

Possiamo giocare magari creando un’unghia opaca e un’altra lucida, per creare movimento e dinamismo nella nostra manicure. La cosa spettacolare di questa tecnica è che le decorazioni risulteranno leggermente in rilievo con un effetto davvero incredibile. Il bianco, poi, è un colore davvero raffinato in grado di abbinarsi con qualsiasi outfit.

Questa manicure ricorda la neve invernale e le decorazioni più raffinate. Dunque, niente più smalto rosso o verde, questa è la vera tendenza per le unghie del Natale 2021.

Approfondimento

Ecco svelati i trucchi delle estetiste per far durare lo smalto semipermanente ancora più a lungo.