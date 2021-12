Il ritorno alla vita cui eravamo abituati prima della pandemia sembra essere un fatto sempre più concreto. Tra le varie notizie che dovrebbero rallegrarci c’è sicuramente il ritorno dei grandi concerti. Ci mancava moltissimo cantare a squarciagola nelle piazze e nei palazzetti le nostre canzoni preferite. Senza considerare tutte le persone che lavorano nel mondo della produzione audiovisuale. E con loro anche le rock star, che non fanno eccezione. Così si ritorna a presentare le date dei grandi festival e dei grandi gruppi anche internazionali.

In particolare al Milano Summer Festival farà il proprio ritorno nel nostro Paese un grande gruppo. Questo dopo che l’evento dello scorso 12 luglio era stato cancellato proprio per la pandemia. Si tratta dei The Killers, famosissimo gruppo musicale di alternative rock proveniente dagli Stati Uniti. Ecco svelati data e luogo in cui la celebre band tornerà a suonare in Italia ed occhio perché sarà una data unica.

Un’occasione da non perdere

I moltissimi fan devono così appuntarsi la data, perché l’occasione si prevede ghiotta. Infatti questa è l’unica data prevista per l’Italia per l’anno 2022. Si tratta del 21 giugno, ed il concerto si terrà all’Ippodromo Snai di San Siro a Milano. Per quanti si stessero chiedendo se i biglietti acquistati per il concerto dello scorso luglio saranno ancora validi, purtroppo la risposta è negativa. Tuttavia, i possessori stanno ricevendo nel corso di questi giorni una comunicazione da parte della compagnia di rivendita biglietti a cui si erano rivolti per poter accedere a condizioni personalizzate al nuovo acquisto.

Per gli altri fan che fossero interessati ad acquistare il biglietto, sarà senz’altro utile appuntarsi il giorno in cui saranno disponibili i biglietti. Si tratta del 15 dicembre alle ore 11:00 per gli acquisti in prevendita esclusiva presso il Vivo Club. Altrimenti, saranno disponibili online da giovedì 16 dicembre e, nei punti di vendita autorizzati, da martedì 21 dicembre, sempre alla stessa ora.

Un ritorno di fiamma dunque per la popolare band nordamericana. Brandon Flowers, Ronnie Vannucci Jr e Mark Stoermer presenteranno il loro recente album “Pressure Machine” e i pezzi più importanti della loro carriera, che faranno tornare alla mente dei fan molti ricordi. Basti pensare che il brano Mr. Brightside è stata la prima canzone del nuovo millennio a superare un miliardo di streaming nelle varie piattaforme.

