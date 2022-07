Le sarde sono una tipologia di pesce molto economica, ma ricca di gusto e di omega 3. Si tratta di uno di quegli alimenti che consideriamo poveri, ma con cui possiamo cucinare tantissimi piatti. Molto diffuse in tutti i Paesi del Mediterraneo, le sarde sono alimenti saporiti che mettono d’accordo proprio tutti. Anche grazie al fatto che costano molto poco, se le paragoniamo ad altri pesci cosiddetti azzurri. In genere si preparano fritte o impanate al forno, ma in realtà sono deliziose per condire dei primi piatti. Possiamo utilizzarle come condimento per un risotto abbinate ai carciofi, per esempio. Oppure, per un sapore che risulti più fresco al palato, possiamo prepararle con una sfiziosa erba aromatica.

Niente più sarde fritte o al forno, mangiamole con questa crema fresca in un primo piatto fresco e prelibato

Il piatto di oggi è una sorta di rivisitazione di una ricetta tipica della cucina palermitana, la pasta con le sarde. Ma, invece di utilizzare il finocchietto come erba aromatica, andremo a realizzare un succulento e fresco pesto.

Ingredienti:

160 g di pasta fresca lunga;

150 g di sarde già pulite;

40 g di pecorino grattugiato;

1 mazzetto di finocchietto;

30 g di pinoli;

1 spicchio d’aglio;

5 pomodori secchi;

peperoncino;

olio EVO;

sale q.b.

Procedimento

In una padella versiamo un filo d’olio EVO, aggiungiamo l’aglio, un po’ di peperoncino e i pomodori secchi. Dopo qualche minuto, eliminiamo l’aglio e aggiungiamo le sarde, a cui avremo tolto anche la lisca. Possiamo anche dividerle a filetti singoli o a pezzetti, in base ai nostri gusti. Facciamole cuocere finché le carni non saranno diventate rosate e spegniamo il fornello. In un’altra padella antiaderente facciamo tostare per qualche minuto i pinoli che ci serviranno per il pesto.

Mettiamo la pentola per la pasta con abbondante acqua sul fornello e nel frattempo prepariamo il pesto. In un bicchiere per il mixer mettiamo il finocchietto lavato, il pecorino e i pinoli. Aggiungiamo un po’ d’olio EVO e un mestolo di acqua di cottura e frulliamo. Il pesto dovrà avere una consistenza abbastanza cremosa, quindi non esageriamo con l’acqua.

Procediamo alla cottura della pasta fresca per pochi minuti e scoliamola al dente. Trasferiamola nella padella con le sarde e iniziamo a mescolare, dopodiché aggiungiamo il pesto. Amalgamiamo bene, aiutandoci con l’acqua di cottura per evitare che il condimento sia troppo secco. Mantechiamola sul fornello, se necessario, e impiattiamo.

Insomma, niente più sarde fritte o al forno quando possiamo gustarle in questo strepitoso primo piatto. A volte anche l’ingrediente più povero può regalarci dei veri e propri piatti gourmet. Abbinando i giusti ingredienti, anche una semplice pasta con il tonno in scatola può farci fare un figurone.

