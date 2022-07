Non insetticidi granulari ma queste soluzioni naturali per allontanare il grillotalpa da orti e giardino creando trappole efficaci

È un insetto che può attaccare orti e giardini senza farsi vedere, costruendo le tane sottoterra e cibandosi dell’apparato radicale delle piante. Il nome deriva dalla propensione a costruire vere e proprie gallerie esattamente come fanno le talpe. Vive in Europa oltre che in Nordafrica e possiamo trovarlo in terreni che hanno una buona estensione. Ma non è difficile dover affrontare le conseguenze del suo operato anche in giardini di modeste dimensioni.

I grillotalpa sono prede di uccelli e ricci che aiutano i proprietari dei terreni infestati a liberarsi del problema. Tra aprile e giugno è necessario vangare con cura il terreno ma non in profondità. I nidi delle uova si trovano facilmente e devono essere debellati.

I buchi che ci avvertono della presenza dei grillotalpa hanno 8 centimetri di diametro a 30 centimetri di profondità. La prova che questi insetti stanno infestando l’orto è data dalle radici rosicchiate, quindi dalle tracce delle gallerie.

Lotta biologica

Se vogliamo ottenere effetti soddisfacenti con rimedi casalinghi, non usiamo insetticidi granulari ma soluzioni meno invasive per la salute del nostro orto. Il piretro, ad esempio, che è un insetticida biologico granulare, ha una tossicità che seppur minima è presente. Inoltre, potrebbe creare effetti irritanti agli occhi, alle vie respiratorie e al tratto digerente.

Potrebbe essere più conveniente sfruttare la biodiversità e ricorrere a uccelli e ricci o prevenire il problema dei grillotalpa sfruttano i suoi lati deboli. Trattandosi di un insetto abitudinario, possiamo inserire un barattolo di plastica lungo la galleria scavata e catturarlo senza danni al terreno.

Esiste anche la possibilità di sfruttare particolari larve che attaccano il grillotalpa, si tratta dei nematodi, cioè parassiti che non sono pericolosi per le piante ma solo per i loro nemici. Alcuni di questi parassiti vivono in superficie soprattutto quando sono umide, con temperature intorno ai 20 gradi. Per eliminare gli insetti indesiderati possiamo effettuare regolari trattamenti nei substrati del terreno dopo le coltivazioni.

Non insetticidi granulari ma queste soluzioni naturali per allontanare il grillotalpa da orti e giardino creando trappole efficaci

La lotta biologica può dare ottimi risultati, perché nonostante questi insetti non vivano a grandi profondità, gli insetticidi naturali potrebbero non arrivare alla parte di terreno infestata. Oltre al piretro, anche l’olio di Neem è indicato come insetticida naturale, ma viene miscelato con l’acqua e spruzzato, quindi la sua efficacia è limitata.

Occorre notare, poi, che è molto diversa la considerazione che i diversi Paesi hanno di questo insetto pericoloso per i nostri orti o per i giardini. Nel Regno Unito, ad esempio, il grillotalpa è considerato una specie a rischio estinzione ed esistono organizzazioni che hanno come scopo quello di mantenere in vita le colonie esistenti.

I danni che fa questo insetto alle nostre coltivazioni, tuttavia, potrebbero essere notevoli. Quando si cerca di debellare un problema presente nella terra che coltiviamo intervenire in maniera incisiva ma non invasiva o deleteria dovrebbe essere il primo obiettivo.

