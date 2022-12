Niente più occhiaie nei giorni di festa con questi incredibili rimedi naturali e istantanei

Occhiaie nere e borse sotto gli occhi? Si possono togliere immediatamente applicando dei rimedi del tutto naturali ed efficaci. Ecco quali sono e come procedere nel modo giusto, soprattutto durante le feste.

Il più grande periodo di festa che si ha a disposizione durante l’anno è quello del Natale e del Capodanno. Ci sono diversi giorni segnati in rosso sul calendario e sono tutti abbastanza vicino l’uno all’altro. Per questo, molte persone organizzano viaggi, cene, pranzi, riunioni di famiglia e si lasciano andare ai festeggiamenti.

Questi festeggiamenti, però, non vanno quasi mai come si prevede e spesso ci portano a fare le ore piccole. Questo comporta avere delle borse sotto gli occhi o delle occhiaie nere terribili. Non dormire la notte è la causa principale.

Vedremo, qui di seguito, come fare per niente più occhiaie nei giorni di festa, affrontandole nel modo migliore possibile. Si tratta di trattamenti del tutto naturali che agiscono immediatamente.

Oltre ad alcune soluzioni possibili ed efficaci, proveremo a dare anche un consiglio su come dormire meglio e la posizione giusta da tenere per non incappare in questo fastidioso problema.

Niente più occhiaie nei giorni di festa se si usano queste soluzioni pazzesche

Nei vari incontri con parenti e amici avere un viso stanco sarebbe davvero fuori luogo. Cosa fare per eliminare le occhiaie in casa? Ci sarebbero questi rimedi naturali molto efficaci:

ghiaccio : il freddo è un ottimo vasocostrittore;

: il freddo è un ottimo vasocostrittore; impacchi di camomilla , fiordaliso o malva;

, fiordaliso o malva; acqua calda e bicarbonato in posa per 30 minuti.

In realtà gli esperti hanno suggerito una serie di comportamenti da tenere sia per prevenire le occhiaie nere e le borse sotto agli occhi sia per trattarle. Questi sono:

evitare fumo e alcol ;

; mantenersi bene idratati ;

; ridurre lo stress;

cercare di usare il più possibile creme idratanti e protettive;

e protettive; migliorare la qualità del sonno.

Agire sul sonno è fondamentale perché è proprio il riposo notturno a fare il lavoro che deve essere fatto sull’organismo per evitare stanchezza e segni sulla pelle. A questo proposito c’è un modo per prevenire le occhiaie ed è dormire con un cuscino più alto e appoggiati sulla schiena.

Un rimedio naturale composto da alimenti

Da provare subito c’è una miscela di tre alimenti in particolare. Questi sono patata, pomodoro e cetriolo. Ottimi da inserire nella dieta e usare in cucina, si possono mettere insieme per trattare le macchie scure della pelle.

Per le occhiaie basterà tritare il pomodoro e aggiungere qualche goccia di limone. Questo primo passaggio serve per togliere il nero. In un secondo passaggio occorrerà applicare la patata con della carta assorbente. Infine, terzo ed ultimo passaggio è l’applicazione del cetriolo sugli occhi.

Attenzione, questo deve essere congelato e rimanere ben appoggiato sulla pelle per almeno una decina di minuti. Sembra che ripetere questo trattamento possa essere molto utile.

In ogni caso, se la situazione è molto frustrante ed evidente bisogna rivolgersi ad un professionista. Può essere necessario l’intervento chirurgico.