Alla scoperta di 3 borghi sul Lago di Garda che possiamo visitare durante le vacanze natalizie

Il Lago di Garda sa riservare sorprese in qualsiasi stagione non solo in estate. L’inverno e il Natale regalano a questi 3 borghi gardesani un fascino tutto da scoprire: pronti a partire per il periodo natalizio?

Per chi non fosse interessato a sciare e a una vacanza sulla neve, il Lago è una bella alternativa. Faremo tappa in Veneto in una frazione di Malcesine. Ci sposteremo poi a Limone nel bresciano e, infine, faremo una puntatina a Canale di Tenno, uno dei borghi più belli d’Italia.

Alla scoperta di 3 borghi sul Lago di Garda, ecco Malcesine

Per una splendida gita consigliamo i paesaggi stupendi del Garda e in particolare la località di Malcesine. La cittadina lacustre della riva veronese è celebre per le magnifiche spiagge e per l’Isola del Sogno.

Se volessimo entrare noi stessi a far parte di un villaggio da cartolina, dovremmo spostarci verso la frazione di Cassone. Si tratta di un borgo con due differenti affacci sull’acqua: sul Lago e sul fiume Aril. È proprio sul fiume che dovremo soffermarci ad ammirare qualcosa di veramente emozionante. In un piccolo bacino che forma l’Aril prima di formare una serie di cascatelle, ogni anno, si prepara il Presepe sospeso sull’acqua.

Dopo una tappa così suggestiva con il Presepe potremmo pensare a soddisfare la gola. Lungolago possiamo trovare molti ristoranti tipici che offrono piatti con il pescato fresco. Potremo scegliere fra alla carbonara di mare alle sarde di lago sino al luccio.

Canale di Tenno

Appena a Nord della costa rivana del Lago di Garda troviamo uno dei borghi più belli d’Italia. Si tratta di villaggio ormai pressoché disabitato ma che si anima soprattutto per il mercatino di Natale. Le case sono rivestite in pietra dove spiccano balconi e portoni in legno. Le case si affacciano una in fila all’altra componendo un dedalo di viuzze.

Una particolarità sono gli avvolti, che durante il periodo natalizio ospitano gli artigiani del mercatino natalizio. Canale di Tenno, il 26 dicembre, ospita il Presepe vivente con l’affascinante rievocazione storica dei mestieri antichi.

Un’esperienza unica da provare anche per i giorni dopo Natale nel borgo che conquistò persino Gustav Klimt.

Limone del Garda e il fascino del piccolo centro

Alcune località diventano famose per essere zone extralusso. In realtà, dobbiamo guardare oltre i grandi hotel della costa o le SPA pentastellate. Questo è il caso di Limone del Garda sulla sponda bresciana del Lago.

Quando si giunge a Limone si comprende perché i suoi abitanti sono così longevi.

È piacevole addentrarsi nel centro storico. Qui troveremo case con tortuose scalinate illuminate con le lucine di Natale fra una salita e una viuzza in ripida discesa spuntano le bottega storiche.

Proprio in questi giorni a Limone si è tenuta una suggestiva fiaccolata per le vie del centro. La camminata è stata allietata dalle musiche degli zampognari e da una tazza di buon vin brulè.

Il 26 dicembre, inoltre, aprirà al pubblico la ”Limonaia Al Castel”, un terrazzamento coltivato a limoni recentemente ristrutturato dal Comune. Se in estate l’ingresso è a pagamento, per le aperture natalizie l’accesso è gratuito. Si replica l’8 gennaio.

Questi sono solo alcuni motivi per andare alla scoperta di 3 borghi sul Lago di Garda.