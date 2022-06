Molto conosciute e apprezzate dagli italiani queste 3 sagre locali che a giugno valgono un giro per la bellezza dei luoghi e il piacere dell’enogastronomia

Non è mai bello tornare a parlarne, ma questi due lunghi anni di Pandemia hanno privato gli italiani di un piacere consolidato. Quello delle sagre locali, o feste patronali, che attiravano migliaia e migliaia di turisti, facendo lavorare tutto l’indotto. Da giugno a settembre inoltrato infatti, tutta la penisola si riempiva di banchetti, stand, palchi e prodotti enogastronomici di assoluta qualità. Magari col caldo e le afose serate estive, era un piacere andare anche alla sagra del quartiere, per mangiare un piatto pronto e stare in compagnia.

Potremmo anche definirlo un turismo di nicchia, ma quello dei frequentatori delle sagre in Italia ha sempre rappresentato un fattore economico importante. Ecco, che finalmente, quest’estate dovremmo tornare alla normalità, con la riproposizione di moltissime delle sagre che frequentavamo negli anni precedenti. Oggi ne vedremo 3 in particolare, senza nulla togliere alle altre, ricordando sempre però di consultare le Pro Loco locali per la conferma dell’organizzazione.

Una terra meravigliosa e una festa molto piacevole

Molto conosciute e apprezzate dagli italiani queste feste di cui andiamo a parlare. Siamo nel Cilento, meravigliosa terra della provincia Salernitana e la “Festa del Pescato di Paranza” è più di un’occasione folkloristica. È il momento per assaggiare i prodotti genuini della zona, approfittando del meraviglioso pesce che popola questo mare cristallino. Frequentando laboratori artigianali locali, stand enogastronomici, con spettacoli musicali e baby Park per i bambini. Dal 14 al 16 giugno a Castellabate, c’è l’occasione per ammirare questa meravigliosa zona, degustando i suoi eccezionali prodotti.

Ci spostiamo dalla parte opposta del Mediterraneo, facendo tappa sulla famosa e frequentatissima Riviera romagnola. Dal 6 alla 9 giugno, infatti nella bellissima ed elegante Cervia, ecco la “Sagra della cozza”. Protagonista sempre il pesce, questa volta in versione mollusco, accompagnato dai meravigliosi vini dei Colli romagnoli. Anche qui spazio all’ospitalità, per degustare diversi piatti a base di cozze e pesce, per la gioia degli appassionati dei prodotti marini. L’occasione è anche quella giusta per visitare il centro storico di questa cittadina aristocratica ed elegante e dal passato importante.

Chiudiamo con quella che si tiene a Solignano Nuovo in provincia di Modena. Dal 24 al 29 giugno, spazio a “Musicabirra” 2022, con stand di birra e piadine, gonfiabili e baby park per i più piccoli e tanta musica.

Ricordiamo ancora una volta di consultate i siti che organizzano per avere la conferma delle date.

