Un abito lungo fa sempre la sua figura, bisogna ammetterlo. Sia che si tratti di un vestito casual e svolazzante o di un abito elegante. Abbinato ad una scarpa più comoda, ad un sandalo gioiello o ad una decolleté con tacco a spillo. Se dobbiamo recarci ad una cerimonia o una festa tra colleghi è questa la scelta giusta.

Un problema però sorge quando dobbiamo tirare fuori i nostri bellissimi abiti dall’armadio. Puntualmente li troveremo stropicciati sul fondo e pieni di grinze. Questo perché anche con un armadio quattro stagioni o molto alto difficilmente lo spazio sarà sufficiente. E anche se riponiamo gli abiti protetti dal cellophane della lavanderia non c’è nulla da fare. Le grinze compariranno comunque.

Niente più abiti lunghi stropicciati con questo trucco facile e veloce per appenderli nell’armadio

Ma non tutti sanno che esiste un metodo pratico e semplicissimo per evitare questo problema. Non abbiamo bisogno di strani marchingegni o grucce particolari. Il trucco sta tutto nel piegare l’abito in modo che non formi grinze.

Basta una semplice gruccia con la barra orizzontale

Acquistiamone una stretta rivestita in tessuto antiscivolo. In questo modo non solo non avremo grinze ma l’abito non si sfilerà dalla gruccia finendo in fondo all’armadio. Ma se abbiamo delle grucce in legno non buttiamole dopo averle sostituite. Infatti, non solo sono utili per cappotti e giubbini visto che permettono al capo di mantenere la forma, ma tengono anche lontane tarme e insetti che potrebbero rovinare i vestiti.

Vediamo ora come appendere nel modo giusto i nostri abiti lunghi. Stendiamo il vestito su una superficie piana e orizzontale, anche il letto andrà benissimo. Ora prendiamo i lembi esterni della gonna e ripieghiamoli con cura verso l’interno. Il nostro vestito ora avrà la forma di un rettangolo e questo preserverà la piega della gonna. Inseriamo dal basso la gruccia e facciamola scorrere fino a ¾ dell’abito, più o meno all’altezza della coscia. E successivamente ripieghiamo verso le spalle e inseriamole normalmente nella gruccia. Ed ecco l’abito ben piegato che occuperà poco spazio e non farà grinze.

Quindi, niente più abiti lunghi stropicciati con questo trucco facile e veloce per appenderli nell’armadio. Un espediente tanto semplice ma che ci farà risparmiare tempo e soldi. Così appena ci serviranno potremo evitare di passare in lavanderia o tirare fuori il ferro da stiro.

