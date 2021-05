Una cabina armadio ordinata e impeccabile è il sogno di moltissime donne. Tutto organizzato alla perfezione, magari per colore. A partire dall’ordine dei vari capi fino alle grucce tutte uguali. In questo modo il nostro armadio sembrerà uscito direttamente da una boutique di lusso. Cambiare le grucce è molto importante, non solo dal punto di vista estetico. Ma anche per non rovinare i nostri capi. Per questo oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo proprio delle grucce di legno.

Liberiamoci di quelle in plastica e metallo

È sicuramente molto comodo utilizzare le grucce che ci danno in negozio. Oppure quelle che ritiriamo in lavanderia con i nostri capi. Ma non è di certo un bene per l’ambiente né per il nostro armadio. Infatti, le grucce in plastica sarebbe meglio evitarle. Sia perché con il tempo si spezzano, rovinando i nostri vestiti. Sia perché i negozi possono riutilizzarle, evitando di acquistarne altre e inquinare. Quelle di metallo poi sono le peggiori. Non sono fatte per appendere un capo a lungo. Non reggono bene il peso del tessuto, e così si rischia di slabbrare i vestiti. In più se vogliamo l’effetto boutique, è importante averle tutte uguali.

Ecco il geniale motivo per cui dovremmo avere almeno un paio di grucce di legno nell’armadio

Per preservare i vestiti e avere tutto in ordine basta prendere le grucce rivestite. Non rovinano i capi e non occupano troppo spazio. Ma dovremmo sempre prenderne almeno un paio in legno. Ma perché? Non solo quelle in legno sono più resistenti e durano praticamente all’infinito. Ma grazie al materiale sono perfette per tenere lontane le tarme e gli insetti. Infatti, gli oli naturali del legno sono un ottimo repellente. Specialmente quelle in cedro. Se non possiamo sostituirle tutte per questioni di spazio, usiamole almeno per i capi più pesanti. Come giubbini, giacche in pelle o cappotti. Daranno la giusta stabilità e non rovineranno il capo.

Quindi, ecco il geniale motivo per cui dovremmo avere almeno un paio di grucce di legno nell’armadio.

In questo modo avremo sempre i capi in ordine. Senza doverci preoccupare di insetti e tarme. In più, le grucce in legno sono ideali per cappotti e giubbini di pelle.