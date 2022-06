L’andamento dell’ultimo anno del titolo Caleffi non è stato dei migliori, collocandosi poco sotto la media del settore di riferimento dominato dal titolo Zucchi che ha guadagnato circa il 30%. Sul lato opposto di questa classifica annuale si colloca il titolo ILLA che ha perso circa il 90%. Questo rendimento, però, non deve sorprendere visto che negli ultimi 5 anni le cose sono andate sempre allo stesso modo.

Attualmente la tendenza in corso è ribassista, non è ancora detta l’ultima parola ma il titolo Caleffi potrebbe accelerare al ribasso.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con il supporto in area 1,118 euro. La mancata tenuta di questo livello potrebbe spingere le quotazioni al ribasso verso l’obiettivo più probabile in area 0,69 euro.

Viceversa, la tenuta del supporto e il superamento di area 1,22 euro potrebbero lanciare in orbita le quotazioni di Caleffi il cui obiettivo più probabile si potrebbe andare a collocare in area 1,49 euro. La massima estensione rialzista, invece, si potrebbe collocare in area 1,76 euro.

La valutazione del titolo Caleffi

Applicando i criteri classici utilizzati per analizzare i dati di bilancio e dare una stima della valutazione di un titolo, scopriamo che Caleffi è molto sottovalutato. Per il rapporto prezzo/utili Caleffi presenta una sottovalutazione rispetto ai suoi competitors di circa l’80%. Sottovalutazione che scende a circa il 50% se si considera il Price to Book ratio. Il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,51 volte il suo fatturato. Infine, secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, la sottovalutazione di Caleffi è di oltre l’80%.

Come riportato su riviste specializzate, secondo gli analisti il titolo potrebbe andare incontro a un rialzo di oltre il 100% con una raccomandazione media comprare.

Non è ancora detta l’ultima parola ma il titolo Caleffi potrebbe accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Caleffi (MIL:CLF) ha chiuso la seduta del 13 giugno a quota 1,17 euro, in ribasso dell’1,68% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Il titolo Il Sole 24 Ore riuscirà a confermarsi migliore titolo del suo settore di riferimento da inizio anno?