Succede a tutti dopo una certa età: i capelli cominciano a perdere la loro lucentezza e a ingrigirsi. Appena notiamo i primi cenni di una chioma grigia molti di noi, soprattutto le donne, corrono dal parrucchiere a fare la tinta. Ma attenzione, perché l’abitudine di coprire i capelli grigi può diventare una schiavitù che ci costringe a tinte frequenti per il resto della vita. Ma fortunatamente il vento sta cambiando e oggi sempre più signore decidono di dire addio alla tinta e sfoggiare con orgoglio la loro chioma grigia. I capelli grigi non sono più un segno di trasandatezza e poca cura: oggi sono un motivo di orgoglio. Ma molte donne non sanno come prendersi cura dei propri capelli grigi. Vediamo quindi qualche consiglio per sfoggiarli al meglio.

Per un grigio luminoso, morbido e sbarazzino

Il problema dei capelli grigi è che spesso hanno una consistenza più ruvida e secca rispetto a quelli ancora colorati. Per questo, domare una chioma grigia può sembrare un’impresa impossibile se non conosciamo le tecniche giuste. Inoltre, soprattutto per chi ha i capelli biondi, quando cominciano a diventare grigi tendono ad ingiallirsi. Ma niente paura, ecco qualche consiglio per avere un grigio perfetto da sfoggiare con orgoglio senza vergognarsene.

Il grigio non è nemico, ecco tre consigli di stile per amare i capelli grigi anche a meno di 40 anni

Per prima cosa, quando i capelli cominciano a diventare grigi, è consigliabile prendere l’abitudine di usare più prodotti idratanti. I capelli grigi tendono infatti a diventare secchi e sfibrati molto più di quelli colorati e quindi dovremmo usare con regolarità balsamo, maschere e impacchi per mantenerli idratati.

Manteniamoli idratati e usiamo uno shampoo viola per combattere il giallo

Oltre a mantenere i capelli grigi ben idratati, c’è un trucchetto per ravvivare il loro colore che molte non conoscono: lo shampoo viola. Può sembrare assurdo, ma lo shampoo viola aiuta a mantenere i nostri capelli grigi argentati e lucenti, senza che ingialliscano. Quando la nostra chioma si ingrigisce, dovremmo acquistare uno shampoo apposito anti-giallo che renderà i nostri capelli grigi molto più belli e attraenti.

Diamoci un taglio

Il grigio non è nemico, ecco l’ultimo consiglio per sfoggiare una chioma grigia anche in età giovane: darci un taglio. Proprio così: i parrucchieri consigliano di mantenere un taglio più corto quando i capelli cominciano a diventare grigi. Idealmente dovremmo tagliarli sopra le spalle. I capelli grigi troppo lunghi, infatti, tendono ad invecchiare il nostro viso.

Ecco anche come truccarci al meglio se abbiamo i capelli grigi, per non rinunciare allo charme ed essere sempre al top.