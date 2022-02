L’Ucraina resiste. Oltre quaranta milioni di abitanti distribuiti su una superficie di circa 600mila chilometri quadrati e un prodotto interno lordo stimato intorno ai 155 miliardi. Un nano di fronte al gigante russo. Davide contro Golia. La Russia è la nazione più grande del Mondo, con un’estensione di oltre 17milioni di chilometri quadrati, una popolazione stimata intorno ai 144 milioni di abitanti e un PIL di 1,483 migliaia di miliardi. Sono i dati aggiornati al 2020 e disponibili in rete. Al di là delle previsioni e della possibile vittoria (?) sul campo della Russia, rimarrà nella storia la caparbietà del presidente ucraino Zelensky.

Chi è

Volodymyr Zelensky ha 44 anni ed è capo della sua Nazione dal 20 maggio 2019. Il presidente non abbandona la nave con i passeggeri nel mare in tempesta. Resiste anche se come dice «forse è l’ultima volta che mi vedete in vita». Perché lo sa. Putin sta cercando proprio lui ma il giovane presidente è ancora in Ucraina. Si nasconde dalle bombe ma non si sa dove, ovviamente, poi rispunta appena possibile con i suoi video e i suoi messaggi tramite social. Twitta con i capi di Stato europei e le manda a dire al nemico Vladimir Putin.

Dapprima in giacca e cravatta, poi via via, ha cambiato abito fino ad arrivare alle t-shirt e agli abiti sportivi color verde militare. Gli States gli hanno offerto un «passaggio» per metterlo in salvo ma lui controbatte e afferma «la battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio». E al presidente Draghi, sempre via Twitter, dice che «non può spostare la guerra per rispondere al telefono». Quindi c’è poco da polemizzare.

Volodymyr Zelensky, il presidente militare più social dell’Est che diventa eroe

Contro la battaglia che francamente ci pare impari sul piano militare, Zelensky combatte (anche) con i social. Un affronto al rigore sovietico che manda i messaggi in diretta dalle sale ovattate del Cremlino. Dove Putin dice ad uno dei suoi «puoi andare al tuo posto». E il tono (oltre che il contenuto) è stato prontamente ripreso, a voler evidenziare la tempra autoritaria di Putin. Di cui francamente, nessuno ha dubbi.

Dalla recitazione alla realtà

Per i media è lui il vincitore, Volodymyr Zelensky, un eroe che realmente crede nell’indipendenza del suo Paese. Un esempio di adesione ad un’idea, allo spirito nazionale, alla lotta fino all’ultimo sospiro. Nel 2015 la tv ucraina trasmise la serie «servitore del popolo». Qui Zelensky interpretava il ruolo di un presidente ligio e dedito al servizio. Poi lo è diventato per davvero. E incalza l’Occidente. E affronta lo zar russo. Chiede un colloquio ma è molto probabile non ci sarà. Così Volodymyr Zelensky, il presidente militare più social dell’Est diventa eroe e farà parlare a lungo di sé. Nella buona e nella cattiva sorte.