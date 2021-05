C’è un prodotto che viene regolarmente utilizzato in casa quasi esclusivamente per cucinare. Eppure può essere utile in molti altri modi ed essere una soluzione naturale alternativa all’utilizzo di molti prodotti chimici. Stiamo parlando del sale da cucina. Lo si usa per insaporire le pietanze, eppure fin dall’antichità lo si utilizzava in molti altri modi. Che purtroppo col tempo sono andati perduti. Eccone alcuni veramente stupefacenti.

Ecco 7 incredibili e semplici soluzioni a problemi che ci assillano ogni giorno grazie a questo prodotto che abbiamo in cucina

Il sale oltre a insaporire, conserva, sgrassa, deumidifica e smacchia. Gli antichi lo utilizzavano per conservare gli alimenti. Ma avevano anche scoperto che era utilissimo a non fare colare le candele ed evitare così che sporcassero di cera mobili, tovaglie, ecc. Basta immergere la candela per due ore in una soluzione composta da acqua e sale e poi lasciarle asciugare.

Ma avevano anche scoperto che era un rimedio naturale contro il congelamento dei vetri, quando d’inverno la temperatura scende sotto zero. Un problema fastidioso anche al giorno d’oggi con i cristalli anteriori e posteriori dell’auto. Basta strofinare il vetro dall’interno con un panno imbevuto di acqua salata e questo fastidioso problema sarà risolto.

Tra le 7 incredibili e semplici soluzioni a problemi che ci assillano ogni giorno grazie a questo prodotto che abbiamo tutti in cucina, ci sono anche queste. Chi fa giardinaggio, troverà utilissimo il sale in molti modi. Per esempio per rimuovere le erbacce. È sufficiente annaffiarle con acqua bollente e poi cospargere di sale il terreno su cui sviluppano. Chi ha delle fioriere macchiate, può utilizzare il sale per pulirle. Occorre inserire nella fioriera una soluzione satura di sale e agitarla per qualche minuto. Poi trattare le macchie strofinandoci del sale.

Sembrerà incredibile ma il sale è utilissimo anche per mantenere freschi i fiori recisi. È sufficiente metterne una piccola quantità nell’acqua del vaso che gli accoglie. E sempre in argomenti di fiori, col sale si può fare una incredibile creazione di fiori finti. Basta inserirli in un contenitore pieno di sale a cui si aggiunge un poco d’acqua. Quando l’acqua evapora il sale si solidifica e i fiori inseriti rimarranno bloccati.