In casa gli inconvenienti sono all’ordine del giorno. Piccoli guasti, malfunzionamenti, danni, che possono essere riparati senza necessità di chiamare un professionista. Grazie ai consigli sotto indicati, sarà semplice e veloce risolvere alcuni piccoli problemi che si possono verificare nell’appartamento.

5 imperdibili trucchi per risolvere facilmente 5 problemi comuni che si verificano in casa

Una delle cose che in assoluto sono più brutte da vedere, sono i segni sul tappeto. Sono quelli lasciati dalle gambe di un mobile o di una sedia. Questi segni bruttissimi da vedere si eliminano in modo molto semplice. Si prende un cubetto di ghiaccio e si appoggia sull’ammaccatura del tappeto e si attende che sciolga. Quando la parte del tappetto interessata sarà asciutta, l’ammaccatura sarà scomparsa. A quel punto per eliminare la macchia dal tappeto basta spazzolare con una spazzola dalle setole dure.

Un altro buco bruttissimo da vedere è quello dei chiodi nel muro. A tutti può capitare di rimuovere un quadro dalla parete. Ma il chiodo che lo sosteneva lascia un buco inguardabile sul muro. Come risolvere il problema? In un modo molto semplice ed ingegnoso. Si prende una matita colorata della stessa tinta del muro poi si preme con decisione la punta nel buco. Come per magia il buco nel muro diventerà quasi invisibile.

Può accadere che i nostri pavimenti in legno o i nostri mobili possano avere delle piccole ammaccature. Sembrerà incredibile ma si possono riparare con un ferro da stiro. Basta bagnare la parte ammaccata con un asciugamano umido e poi passare il ferro da stiro caldo sull’ammaccatura eseguendo un movimento circolare.

Altri due suggerimenti

Quelli appena visti sono 3 suggerimenti utili per risolvere dei piccoli inconvenienti frequenti nelle case. Ecco altri 2 dei 5 imperdibili trucchi per risolvere facilmente 5 problemi comuni che si verificano in casa.

Sempre a proposito di pavimenti in legno può accadere che questi possano scricchiolare, specialmente se sono datati. Il problema nasce dal fatto che col tempo le assi che compongono il pavimento non stanno più perfettamente nella loro sede. Quando si cammina queste si muovono leggermente e sfregano con le altre assi vicine provocando un terribile scricchiolio. Per risolvere il problema basta un po’ di talco, che può essere spremuto tra le assi del pavimento. Con un pennello da trucco lo si spinge negli spazi tra le assi.

Quasi tutte le cucine hanno un imbuto, ma c’è chi può esserne sprovvisto oppure nel momento in cui serve non riesce a trovarlo. La soluzione è semplicissima, si può utilizzare della carta di alluminio. Basta arrotolarla a forma di imbuto. È un sistema utilissimo anche quando si deve rabboccare l’olio all’auto e non si vuole rischiare di versarlo fuori.

Rimuovere lo sporco può alle volte essere una impresa oltre che noiosa anche faticosa e costosa. Chi non ha l’armadietto pieno di mille prodotti per le pulizie dell’appartamento? Eppure pochi immaginano che questi prodotti di uso comune possono rimuovere efficacemente macchie e sporco.

Approfondimento

