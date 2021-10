Il castagnaccio è un dolce Toscano tipicamente autunnale e di origine contadina. Simbolo dell’autunno è molto apprezzato nelle regioni appenniniche, dove le castagne sono molto diffuse come la Toscana, il Piemonte, il Lazio, l’Umbria, l’Emilia Romagna.

Niente burro né uova e poco zucchero è questa la semplice ricetta del castagnaccio che proponiamo oggi. Un tempo era chiamato il pane dei poveri per i suoi pochi e semplici ingredienti. Pare che l’inventore di questo dolce sia stato un certo Pilade da Lucca, secondo ciò che è scritto nel Commentario delle più notabili et mostruose cose d’Italia e di altri luoghi di Ortensio Landi.

Ne esistono numerose varianti e a seconda della zona viene preparato con l’aggiunta di zucchero, oppure con latte e ricotta, o con frutta secca e cioccolato.

Questa che proponiamo è la ricetta originale toscana senza zucchero, senza uova e senza burro, ed è consigliabile per gli intolleranti e i vegani.

Ingredienti per una teglia alta 3,5 centimetri con un diametro di 24-26 centimetri:

a) 500 grammi di farina di castagne di buona qualità;

b) 120 grammi di uvetta sultanina;

c) 100 grammi di pinoli;

d) 1 rametto di rosmarino;

e) 500 grammi di acqua;

f) un pizzico di sale;

g) un filo di olio extravergine.

Procedimento

Mettere l’uvetta in ammollo nell’acqua per cinque minuti. Versare in una ciotola la farina di castagne e il sale. Mettere poco alla volta l’acqua e girare con una frusta a mano. Se la farina dovesse assorbire troppo liquido, aggiungere 50 grammi di acqua.

L’impasto dovrà essere morbido e vellutato, ma non troppo liquido.

Aggiungere all’impasto ottenuto, una parte di pinoli e conservarne un cucchiaio.

Lo stesso per l’uvetta, metterne la maggior parte nell’impasto e conservarne un cucchiaio.

Girare per amalgamare gli ingredienti aggiunti.

Prendere la teglia, oliarla e versare l’impasto. Aggiungere sulla superficie l’uvetta, i pinoli e le punte di rosmarino.

Cuocere nella parte media del forno statico, a 180 gradi per mezz’ora.

Dopo 25 minuti controllare con uno stecchino se la cottura è ultimata.

Togliere il dolce dal forno e lasciare raffreddare.

È un dolce morbido gustoso e nutriente, perfetto da mangiare anche qualche giorno dopo.