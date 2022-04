Dopo i trent’anni moltissime donne notano che il viso presenta segni di cedimento. Le palpebre iniziano ad abbassarsi e la pelle diventa meno tonica e liscia. In particolare, gli occhi tendono a rimpicciolirsi e a perdere ampiezza. Oggi vogliamo vedere un metodo davvero semplice per far apparire i nostri occhi più grandi e brillanti. Basta usare un semplice trucco di make up e otterremo un effetto strabiliante in pochi minuti. Ecco perché niente botox, ma basta questo piccolo trucco per occhi più grandi e sembrare subito più attraenti.

L’importanza di conoscere il make up

I social network e internet ci hanno mostrato bene come il mondo del make up è vario ed interessante. Questa vera e propria arte ha mille potenzialità e può davvero trasformarci. Con un trucco personalizzato possiamo apparire più belle e giovani, ma è vero anche il contrario. Se sbagliamo a disegnare il trucco rischiamo di fare danni e di apparire più brutte. In particolare, quando trucchiamo gli occhi dobbiamo prestare molta attenzione.

Dopo i quarant’anni evitiamo le matite nere e il trucco pesante sulle palpebre. Da dimenticare lo smokey eye degli anni ’90 e di quando eravamo giovani. Finiremmo solo per appesantire lo sguardo e nascondere la nostra bellezza. In questo modo eviteremo di far sembrare i nostri occhi più piccoli e chiusi. Dobbiamo lasciare la rima palpebrale inferiore struccata e preferire ombretti chiari e al massimo una linea di eyeliner nella parte esterna della palpebra.

Niente botox ma basta questo piccolo trucco per avere occhi grandi e luminosi e dimostrare meno anni

Il trucco che proponiamo consiste nel riempire la rima inferiore con una matita bianca. Dopo aver steso ombretto, eyeliner e mascara sulla parte superiore possiamo procedere alla parte in basso. Dovremo semplicemente passare la matita, che può anche essere un kajal, nella rima inferiore. L’importante è che si utilizzi un liner bianco panna o avorio, mai più scuro del beige. Successivamente, possiamo concludere con un colpo di mascara sulle ciglia esterne.

Con questo semplicissimo metodo i nostri occhi appariranno più grandi. Si tratta di una tecnica usatissima negli anni ’60 da star come Sophia Loren e Audrey Hepburn per i mitici occhi da cerbiatta. Ora come allora possiamo creare questo make up per un risultato incredibile che ci farà ingrandire il nostro sguardo in pochi secondi.

