Tutti noi amiamo avere un aspetto sano e sembrare più giovani di qualche anno. Grazie al make up ciò non è mai stato più semplice: tecniche innovative e prodotti speciali ci permettono di ottenere effetti strabilianti.

A differenza di quanto si creda, spesso per un effetto lifting che scolpisca il volto non servono molti prodotti, ma basta un po’ di pratica e i giusti trucchi.

Oggi vogliamo condividere alcuni consigli per indossare un make up strategico con un effetto super naturale: ecco come ottenere guance scolpite e pelle liscissima senza che nessuno si accorga che indossiamo il make up.

Quali cosmetici preferire

Se vogliamo dare tono al viso e scolpire le guance, la tecnica del contouring fa per noi.

Possiamo usare alcuni trucchetti di questa tecnica amatissima per creare il nostro make up quotidiano con alcuni semplici cosmetici.

Avremo bisogno di un correttore più chiaro della nostra pelle e di uno tre toni più scuro. Poi ci servirà anche una cipria fissante in polvere.

Il segreto per ottenere un risultato naturalissimo è quello di non usare prodotti ad effetto lucido, ma con una finitura opaca (matte).

Per realizzare un trucco viso da indossare tutti i giorni possiamo iniziare stendendo una base in crema poco coprente, giusto per uniformare il colorito.

Ora possiamo stendere una linea lungo le guance con il correttore più scuro e una lungo l’osso della mascella. Il correttore chiaro lo metteremo dentro le occhiaie e sotto alla riga scura.

Come ottenere guance scolpite e pelle liscissima con un effetto super naturale

Ora con una spugnetta possiamo sfumare i nostri correttori picchiettando.

Se amiamo l’effetto blush, possiamo usare un po’ di fard lungo le guance, anche in questo caso usando un cosmetico opaco.

Una volta che avremo finito il nostro viso sembrerà scolpito e più definito.

A questo punto possiamo concludere con una spolverata di cipria in polvere opaca per fissare il trucco e dare una consistenza eterea e naturalissima al volto.

Grazie al finish opaco il nostro fondotinta avrà un aspetto del tutto naturale e acqua e sapone sul nostro viso. Possiamo dimenticarci i trucchi pesanti e lucidi che danno un effetto cerone, nonché un aspetto poco naturale.

