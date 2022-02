I libri possono accompagnarci in ogni momento della giornata. E, soprattutto, possono diventare dei fedeli amici durante la sera, quando ci mettiamo nel letto per riposare. Qualche minuto prima di cadere tra le braccia di Morfeo, infatti, potremmo lasciarci trasportare dalle parole di alcuni autori geniali. In questo modo, potremo essere sicuri di dormire sonni tranquilli e di riposare davvero bene. Basterà scegliere i libri giusti per far sì che ciò avvenga, leggendo delle trame davvero strabilianti (una formidabile la possiamo scoprire in questo nostro precedente articolo).

Da Proust a Kerouac, ecco 3 autori e le loro opere che ci accompagneranno negli ultimi minuti della giornata

Oggi presentiamo quindi 3 opere davvero eccezionali, che potranno farci compagnia durante la sera. In primis, parleremo di La prigioniera, un vero e proprio capolavoro del grande Marcel Proust. L’opera, che è il quinto volume della collana Alla ricerca del tempo perduto, è forse una delle più belle trame mai raccontate dallo scrittore. In questo caso, la vicenda si basa su una coppia chiusa in un appartamento di Parigi. L’eccezionale abilità dell’autore sta nel raccontare i sentimenti, spesso negativi, travolgenti e strabordanti di nervosismo, che vivono i due amanti. Il senso di gelosia, soffocamento, spaesamento e reclusione dipinti alla perfezione in questo libro ci coinvolgeranno come un fiume in piena. E la dialettica eccezionale di Proust non potrà che lasciarci di stucco.

3 libri meravigliosi e mozzafiato perfetti da leggere la sera prima di andare a dormire per chiudere gli occhi in totale relax

Ora parliamo di un grandissimo classico, amato da tutti noi. Ci stiamo riferendo a Via col Vento, geniale romanzo della scrittrice Margaret Mitchell. Ci troviamo catapultati nella guerra di Secessione e conosciamo immediatamente Rossella O’Hara, figlia di un proprietario importantissimo, viziata e capricciosa e dedita a feste e serate mondane. Con lo scoppio del conflitto, però, il lussuoso mondo della protagonista crolla rovinosamente e, dopo essere stata respinta da fulgidi amori che l’avevano conquistata, è costretta a rifugiarsi a Tara. Qui la protagonista conoscerà la vera povertà, a cui prima non si era mai avvicinata, mentre dovrà fare i conti con il lutto della madre. Sullo sfondo, l’autrice descrive la storia della guerra con una precisione unica e inconfondibile, facendo di questo romanzo un vero e proprio capolavoro.

Infine, troviamo Jack Kerouac con il suo formidabile On the road, bandiera della beat generation, avversa al capitalismo e alla borghesia. Siamo all’alba degli anni ’50 e conosciamo il protagonista, Sal, uno scrittore che si lega fortemente a Dean, fautore della libertà e occasionale piantagrane. Da qui inizia un’incredibile storia di un viaggio, che viene descritto nei minimi dettagli. La precisione con cui Kerouac riesce a trasmettere la libertà dell’epoca e della generazione presa in esame è davvero unica e travolgente. Come anche l’abilità di delineare con meticolosità le delusioni, che spesso la realtà mette sul nostro cammino. Un tocco geniale in un romanzo da leggere davvero tutto d’un fiato. Dunque, ecco i 3 libri meravigliosi e mozzafiato perfetti da leggere assolutamente.