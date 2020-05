Netflix cancellerà migliaia di account: ecco quali. Se sei abbonato a Netflix da più di un anno, ma non guardi i film e le serie tv offerte dalla piattaforma, abbiamo brutte notizie: Netflix infatti ha annunciato la cancellazione di centinaia di migliaia di account. Nei prossimi mesi si farà tabula rasa degli utenti che non sfruttano la piattaforma più famosa per film e serie tv. Quindi, se non avete cliccato l’icona play nell’ultimo anno, il vostro account sarà nella lista di quelli da eliminare.

Come verranno eliminati i profili?

Prima che il vostro account venga totalmente rimosso, Netflix vi invierà una mail di avviso. Vi verrà chiesto se intendete continuare a pagare l’abbonamento. In caso di risposta mancante, il vostro profilo sarà rimosso. Le prime mail arriveranno nelle prossime settimane.

Perché Netflix cancellerà migliaia di account?

Eddy Wu, il responsabile dell’innovazione del prodotto Netflix, ha spiegato il perché verranno cancellati migliaia di account. L’azienda infatti, non vuole che le persone paghino per qualcosa che non usano.

La cancellazione significa che non potrò più utilizzare Netflix?

Non esattamente. Anche se il vostro account sarà tra quelli eliminati, Netflix conserverà nel proprio archivio i vostri dati. In questo modo, se ci doveste ripensare, Netflix sarà pronto per riaccogliervi sulla sua piattaforma, con centinaia di film e serie tv.

Un giugno esplosivo

Intanto Netflix si prepara a un giugno che sicuramente porterà migliaia di utenti incollati allo schermo. Dopo un mese di maggio ricco di inaspettate novità, giugno non sarà da meno: Netflix, infatti, ha in serbo per noi un’infinità di sorprese: da Dunkirk, scritto e diretto da Christopher Nolan , all’attesissima quarta stagione di Tredici, che sarà disponibile dal 5 giugno. Insomma, un mese assolutamente da non perdere.

Dunque, ora sapete che Netflix cancellerà centina di account, e anche quali. Una decisione inaspettata quella del colosso aziendale, che ha lasciato tutti di stucco. Se quindi vi siete accorti che è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che avete visto un bel film su Netflix e non volete perdere il vostro account, correte! Potrete sempre rimediare e mantenere attivo il vostro profilo, o rispondere alla mail di Netflix, chiedendo di non cancellare il vostro account!