Molti si stanno chiedendo per quali utenti Netflix costerà di più. Se in questo periodo ci siamo infatti dedicati, grazie al tempo libero, a serie tv e film, ora le cose potrebbero cambiare. Netflix decide infatti di cambiare gli abbonamenti, e i prezzi verranno aumentati. Il rincaro del prezzo non toccherà però tutti gli utenti. E quindi, per chi Netflix costerà di più.

Aumentano le tariffe

Netflix aumenta il prezzo. Il rincaro è già avvenuto negli USA e ora toccherà all’Italia. Dal 20 giugno infatti, i nostri abbonamenti Netflix saranno più alti. Nessuna variazione per il piano Base, che prevede un solo schermo a 7,99 al mese.

Ad essere colpiti, invece, gli utenti abbonati al piano Standard e Premium. Il primo prevederà un aumento di 1 euro al mese. La visione su due schermi con HD, dal prossimo mese passerà da 10,99 euro a 11,99 euro mensili.

Per gli abbonati al piano Premium, invece, brutte notizie. Il vostro abbonamento infatti verrà aumentato di ben 2 euro. E se prima, per tutti i contenuti disponibili su Netflix (NASDAQ:NFLX), bisognava pagare 13,99 euro, adesso la cifra ammonta a 15,99 euro al mese.

Come fare se non voglio rinnovare?

Se non volete rinnovare, invece, basterà disdire il vostro abbonamento. Prima dei cambiamenti tariffari, infatti, riceverete una notifica via e-mail e sull’app Netflix. Avrete un mese per disdire il vostro piano.

Perché questi rincari? Per quali utenti Netflix costerà di più

Con l’arrivo di AppleTv+, Disney+, WarnerMedia e Amazon Prime Video, infatti, Netflix si è trovata davanti una concorrenza spietata. E se le nuove piattaforme stanno acquistando sempre più utenti, Netflix deve far fronte al momento forse più complesso della sua storia. Il rischio si presenta come reale: lo scorso aprile infatti, Netflix contava ben 12 miliardi di debiti. Dunque, non stupisce vedere che i nostri abbonamenti sono aumentati.

Ora che ha divulgato i nuovi piani tariffari, e i prezzi sono cambiati, Netflix avrà in serbo per noi altre sorprese?