Il trucco facilissimo per aprire subito la fotocamera di WhatsApp sui cellulari iPhone e Android

Sono tanti i trucchetti che si possono utilizzare sui social. Sono molto comodi perché corrispondono a scorciatoie che sostituiscono procedure molto più lunghe. Ci sono trucchi per esigenze differenti, dai più semplici ai più complessi. Noi oggi vediamo un trucchetto facile per accedere subito alla fotocamera dello smartphone su WhatsApp.

Come scrivere a colori o in grassetto sull’app

Fra le tante possibilità a disposizione per WhatsApp c’è anche quella di poter scrivere con caratteri speciali. Non è difficile, basterebbe semplicemente aprire e chiudere la frase con un carattere particolare. Ad esempio, se volessimo scrivere una parte di testo in grassetto, allora dovremmo iniziare a digitare un asterisco. Poi scrivere il testo e chiuderlo con un altro asterisco. In questo modo il testo compreso tra i due asterischi sarà in grassetto. La stessa procedura utilizzeremo se volessimo scrivere in corsivo. In questo caso al posto dell’asterisco scriveremmo l’underscore, il trattino basso. Dei trucchi veramente facili da fare.

Se invece volessimo scrivere a colori, allora basterebbe scaricare un’applicazione gratuita. Infatti con Stylish Text è possibile scrivere a colori, ma anche cambiare stile di scrittura. Avremo così delle comunicazioni un po’ più artistiche, secondo le possibilità che ci vengono date dall’applicazione. Oltre alla scrittura esiste anche il trucco facilissimo per aprire subito la fotocamera.

La fotocamera per WhatsApp

A volte abbiamo la necessità di aprire la fotocamera del cellulare per poter inviare una foto. Può darsi che si tratti di un documento che bisogna fotografare e inviare subito. Oppure semplicemente una foto ricordo che si vuole inviare a qualche amico. Non si vuole aprire la macchina fotografica del cellulare e poi fare il passaggio su WhatsApp, per infine inviarla.

Non tutti sanno che ciò si può fare con un trucchetto abbastanza veloce ed estremamente semplice. Questo permette di accedere subito alla fotocamera di WhatsApp, evitando lunghi passaggi. Il vantaggio di questo sistema è che funziona, allo stesso modo, sia per i telefoni Android e sia per gli iPhone.

Il trucco facilissimo per aprire subito la fotocamera del cellulare con WhatsApp

Il trucco è il seguente. Andiamo sulla schermata del cellulare dove abbiamo sistemato l’icona verde di WhatsApp. Quando vogliamo aprire questa applicazione, in genere col dito diamo un colpetto sull’icona e subito si apre. Invece, se volessimo aprire immediatamente la fotocamera, basterebbe tenere premuta l’icona per un brevissimo tempo.

In questo modo comparirà su Android un piccolo menù a tendina in cui si hanno due o tre opzioni. Tra queste la fotocamera, oltre ad uno o due contatti recentemente aperti. Basterà cliccare su “fotocamera” perché questa si apra immediatamente.

Stesso discorso vale anche per gli iPhone. Solo che insieme alla fotocamera si apriranno anche altre opzioni, che potremmo scegliere a seconda delle necessità.

Una volta scattata la foto, non dovremo fare altro che selezionare i destinatari e premere il tasto d’invio.

WhatsApp non è l’unica applicazione social, ma fa compagnia anche a Facebook o Instagram. Con qualche semplice trucco si possono aumentare i propri follower su queste due applicazioni e gratis.