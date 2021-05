Alcuni oggetti che solitamente tendiamo a buttare nel secchio, in realtà non andrebbero mai buttati. E, tra questi, c’è certamente anche il rotolo della carta igienica. Per quanto sembri un’affermazione forse assurda a molti, in realtà potrebbe tornarci davvero utile. In “Non bisognerebbe gettare i rotoli di carta igienica perché possono essere riutilizzati in questi modi” avevamo già indicato alcune tecniche di riciclo davvero geniali. Infatti, in questo articolo, sarà possibile prendere spunto per alcuni riutilizzi che potrebbero rendere le nostre giornate più semplici e produttive. E oggi ne abbiamo un altro sicuramente davvero creativo e utile. Vediamo quale.

Ecco cosa possiamo fare con un rotolo di carta igienica terminato invece che cestinarlo come facciamo sempre

Come ben sappiamo, la maggior parte di noi, quando finisce la carta igienica, tende a sostituirla. E, con il rotolo rimanente, pensa di non poter fare nulla. E quindi ecco che quest’ultimo finisce nella spazzatura. Ma da oggi nessuno si sogna più di buttare i rotoli di carta igienica finita perché hanno questo riutilizzo formidabile che nessuno si aspetterebbe. Con quest’oggetto che solitamente è considerato di scarto, infatti, potremo creare una deliziosa casa per uccelli. Vediamo cosa dobbiamo fare.

Come possiamo realizzare questa deliziosa casetta per uccelli da mettere sul nostro balcone o nel nostro giardino

Realizzare questa piccola casetta che abbellirà il nostro balcone sarà davvero semplicissimo. Per prima cosa, procuriamoci un rotolo di carta igienica quando quest’ultima sarà finita. Ora, appendiamola su un albero, dopo averla decorata con alcuni stickers o averla dipinta con i colori che più ci piacciono e che ci rendono allegri. Ci basterà attaccare un filo e legarla intorno a un ramo qualsiasi. In questo modo, ci sarà un nido dove gli uccellini si potranno poggiare totalmente ecologico ed economico!

Dunque, ecco perché nessuno si sogna più di buttare i rotoli di carta igienica finita perché hanno questo riutilizzo formidabile che nessuno si aspetterebbe! Questa piccola casa per uccelli è sicuramente un’idea geniale che renderà il nostro balcone o il nostro giardino più allegro e originale! Perciò, mettiamoci subito all’opera!