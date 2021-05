Attenzione a questi tre pesci che sono sulla nostra tavola perché potrebbero essere veramente pericolosi per la nostra salute

Chiunque segua una corretta alimentazione non può fare a meno del pesce. Infatti, è da sempre uno dei protagonisti della nostra tavola. La maggior parte delle persone italiane seguono una dieta a base mediterranea, dove il pesce spicca per le sue proteine e gli omega 3.

Alcune valutazioni scientifiche hanno dimostrato che questo alimento, consumato nelle giuste quantità ed unito a una dieta equilibrata, contribuisce al benessere e alla salute.

Tuttavia, bisogna fare attenzione a questi tre pesci che sono spesso sulla nostra tavola perché potrebbero essere veramente pericolosi per la nostra salute.

Uno sguardo d’insieme

Da un po’ di anni, molti studi hanno confermato la presenza di metalli nel pesce. Tra questi, i più noti sono il mercurio e il metilmercurio, suo derivato.

Inoltre, nel grasso del pesce, si depositano tutta una serie di elementi nocivi che il pesce assume nell’arco della sua vita in mare.

Plastica, sostanze chimiche ed elementi inquinanti finiscono così sulle nostre tavole, pur avendo comprato cibo che credevamo fresco e sano. Dunque, cosa bisogna fare?

È necessario, innanzitutto, conoscere il grado di inquinamento dei pesci. Ciò perché in alcune specie si concentra più mercurio rispetto ad altre.

Tonno Rosso

Il tonno rientra tra i tipi di pesce più scelto per essere gustato a tavola. In realtà, soprattutto il tonno rosso, andrebbe consumato una volta a settimana. Non dovrebbe essere assunto con molta frequenza nemmeno tra le donne incinta e i bambini.

Pesce spada

Anche il pesce spada rientra tra i tipi di pesce che potrebbero essere pericolosi per la nostra salute. Questo pesce si nutre di pesci più piccoli e può raggiungere notevoli dimensioni. Maggiore è la quantità di grasso più probabile è la presenza del mercurio al suo interno. Anche il pesce che rappresenta la sua variante più economica, ossia il palombo, andrebbe evitato. La grande quantità del suo grasso fa sì che si accumulino mercurio e cadmio, entrambi sostanze tossiche.

Sgombro

Lo sgombro rientra tra i pesci che hanno il tasso più elevato di mercurio. L’0rganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lo ha dichiarato un alimento a rischio. È bene fare attenzione e mangiare questo pesce con moderazione.

Ecco perché bisogna fare attenzione a questi tre pesci che sono spesso sulla nostra tavola perché potrebbero essere veramente pericolosi per la nostra salute.