L’alloro è una pianta davvero straordinaria. Famosissima soprattutto per incorniciare le teste dei laureati, l’alloro indica saggezza e buona fortuna. Non tutti sanno, però, che questa straordinaria pianta può avere anche degli effetti benefici sul nostro corpo. E, in particolar modo, sui nostri capelli. In uno dei nostri precedenti articoli, infatti, avevamo già indicato alcuni benefici che l’alloro poteva avere sulla nostra chioma. Ma ce n’è un altro davvero sorprendente che potrebbe interessare tantissimi di noi. Infatti, nessuno si aspettava un risultato del genere ma mettere dell’alloro sui propri capelli può avere effetti davvero straordinari.

Ecco quale beneficio può avere sulla nostra cute risolvendo un problema che accomuna tanti

Moltissimi già conoscono il potere di questa pianta sulla forfora. Il decotto d’alloro, infatti, può aiutare con questo problema. Ma ce n’è un altro che potrebbe risolvere. Si tratta delle piccole ferite che spesso possono venire su una cute lesa. Sembra incredibile, ma appunto il decotto potrebbe aiutarci a curarle. E c’è da dirlo, nessuno si aspettava un risultato del genere ma mettere dell’alloro sui propri capelli può avere effetti davvero straordinari! Vediamo allora cosa dobbiamo fare nello specifico.

Ecco come usarlo per curare le piccole ferite che a volte possono venire sulla cute

Molti di noi, a volte, si ritrovano delle piccole ferite sulla cute, dovute per esempio al grattarsi continuo a causa della forfora. In questo caso, dovremo solo far bollire le foglie di questa pianta in 1 litro d’acqua per circa un quarto d’ora. Lasciamo raffreddare il tutto e poi riponiamolo sulle aree interessate. Sentiremo un sollievo incredibile. C’è comunque da fare una precisazione. Questo è un rimedio naturale e non medico, perciò si basa su conoscenza popolare e su tradizioni di vecchie generazioni. Se il problema delle ferite sulla cute dovesse persistere, il consiglio è di contattare subito il proprio medico curante.

