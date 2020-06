Bruciate delle foglie di alloro in casa. Non crederete mai a ciò che succederà. L’alloro è una pianta molto usata in cucina. Inoltre, è famosa anche per essere la pianta d’eccellenza usata per le corone di laurea! Insomma, possiamo sfruttarla davvero in tantissimi modi. E i benefici che apporta al nostro organismo sono innumerevoli. Dagli antichi greci, questa pianta è sempre stata presente nella quotidianità. E ci può aiutare in diversi modi. Bruciate delle foglie di alloro in casa. Non crederete mai a ciò che succederà.

I benefici dell’alloro

I benefici di questa famosissima pianta sono ormai noti da tempo. Già al tempo degli antichi greci, infatti, l’alloro veniva usato come medicina. Le sue foglie non venivano utilizzate solo in cucina, ma venivano mescolate con l’acqua per curare malattie molto gravi. E dopo secoli, ecco che l’alloro è ancora presente per dare tutti i suoi benefici al nostro organismo.

La scienza ci fa sapere che le sue foglie hanno un effetto calmante, analgesico e antinfiammatorio. Insomma, come si suol dire, una vera e propria bomba di salute!

Come sfruttarli

Prendete un contenitore a prova di fuoco. In questo caso, una pentola andrà più che bene! Bruciate al suo interno delle foglie di alloro secche. Ne basteranno una o due, non c’è bisogno di esagerare! Attenzione: le foglie secche prendono fuoco molto facilmente. Quindi occhio a non bruciarvi!

Dopo una decina di minuti, il profumo dell’alloro invaderà la vostra casa. Cosa accade? Che improvvisamente dovreste sentire un senso di calma avvolgervi. Lo stress ed il nervosismo saranno spazzati via dall’aroma inconfondibile dell’alloro.

Questo è dovuto al metileugeolo, un composto che si trova nell’alloro e che ha un forte potere calmante. Quindi bruciate delle foglie di alloro in casa. Non crederete mai a ciò che succederà. Addio stress e benvenuto relax!