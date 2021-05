Davvero particolare questa fase per i prezzi delle azioni. Qualsiasi ritracciamento viene subito comprato in uno/due giorni successivi. Eppure molti sono preoccupati per il P/E, per la possibile inflazione, per i dati economici che potrebbero essere pubblicati nelle prossime settimane e ora anche per il ciclico sell in may.

Cosa attendere da ora in poi? Oggi nuovo rimbalzo e ora dove sono diretti i mercati azionari?

Procediamo per gradi.

Alle ore 21:21 del 6 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.216

Eurostoxx Future

3.981

Ftse Mib Future

24.285

S&P 500 Index

4.177,01.

Domani verranno pubblicati i dati sull’occupazione americana, cosa accadrà? Come verranno letti? Quale influenza avranno sulle stime dell’inflazione futura?

Il frattale annuale dalla prossima settimana è vicino a una nuova fase di possibile rialzo

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 30 aprile

Le prossime date di setup annuale scadranno il 19 maggio e poi il 22 giugno.

Nuovo rimbalzo e ora dove sono diretti i mercati azionari?

Di seguito la mappa dei prezzi che riporta la tendenza in corso e i livelli di inversione da monitorare per la giornata di venerdì:

Dax Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 7 maggio superiore a 15.348.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 7 maggio superiore a 3.993.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 7 maggio superiore a 24.355.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 7 maggio superiore a 4.210.

Siamo giunti ad un punto decisivo e da questi livelli di prezzo e tempo, attendiamo sviluppi decisivi e l’inizio di una fase direzionale. Il verso non è ancora deciso ma potrebbe essere fatto da domani in poi. Solitamente il report dell’occupazione americana decide la direzione per tutto il mese di Wall Street. Sarà così anche stavolta?

Quale operatività è consigliata?

Mantenere posizioni short multidays sugli indici analizzati.

Si procederà per step.