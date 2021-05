Friends, le Spice Girls, i videoclip allegri e pieni di colori. Gli anni Novanta hanno davvero lasciato un segno. Il ricordo di quel decennio ancora bussa alla nostra porta e molte volte diventiamo malinconici a ripensarci. Per non parlare poi di quell’abbigliamento che adoravamo e che ora non è più di tendenza. Ma, fortunatamente, alcuni abiti di quel periodo stanno tornando di moda e potrebbero rendere felici tantissime persone. Infatti, c’è una buona notizia per i nostalgici. Questo capo d’abbigliamento degli anni Novanta che tutti amavamo è finalmente tornato di moda e sicuramente lo abbiamo ancora nell’armadio! Scopriamo di cosa si tratta.

Canottiera a costine, quando gli anni Novanta bussano nuovamente alla nostra porta

Un capo basic ma sempre di tendenza, la canottiera a costine sta tornando con il botto. Influencer e star la stanno indossando nuovamente, riportandola in auge dopo quasi vent’anni. Questo capo d’abbigliamento ha una storia davvero particolare. Nasce, infatti, come intimo da indossare sotto maglioni e magliette. Ma, durante il decennio di cui stiamo parlando, diventa alla moda come capo indipendente. Molte le star, infatti, che indossavano la canotta a costine di colore bianco su jeans o gonne. E da oggi potremo tornare a farlo anche noi!

Come possiamo abbinare la canottiera a costine per un look vintage davvero alla moda

Per creare un look elegante e di tendenza con la canottiera a costine, non dovremo fare molto. Infatti, questo capo si abbina perfettamente a tantissimi outfit. Ci basterà mettere una gonna colorata, piena di ghirigori e disegni. Oppure un paio di jeans classici, aggiungendo una giacca sopra che dia un senso di raffinatezza. Insomma, possiamo considerarci libere di abbinarla come meglio preferiamo!

Perciò, ora sappiamo che questo capo d’abbigliamento degli anni Novanta che tutti amavamo è finalmente tornato di moda e sicuramente lo abbiamo ancora nell’armadio! Corriamo subito a controllare e prepariamoci ad indossarlo!

