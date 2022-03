Carnevale è già passato ma siamo certamente ancora in tempo per uno strappo alla dieta, specialmente se si presenta sotto forma di irresistibili piccoli dolcetti al cocco. Tutti amano il cocco, che sa dare un tocco di raffinatezza e di freschezza a ogni dolce ed è perfetto per pulire il palato dopo un lauto pasto. Oggi vogliamo presentare una ricetta davvero semplicissima, che riusciremo probabilmente a preparare con gli ingredienti che abbiamo in casa senza andare al supermercato.

Oltre ad essere un prelibato dessert da consumare dopo il pasto, questi dolcetti accompagnano alla perfezione anche il caffè pomeridiano, sono perfetti da servire agli ospiti e ottimi persino a colazione. Mettiamo quindi nel nostro ricettario questa ricetta semplicissima che si può preparare in poco tempo in caso di emergenza o ospiti improvvisi. Nessuno saprà resistere a questi dolcetti al cocco, provare per credere.

Ingredienti

Serviranno:

farina 00 q.b.;

un cubetto di lievito di birra;

cocco disidratato in polvere;

zucchero a velo;

olio per friggere;

acqua tiepida.

Prepariamo l’impasto

La preparazione è davvero semplicissima. In un bicchiere di acqua tiepida, sciogliamo il nostro cubetto di lievito di birra. In una terrina, posizioniamo la farina ben setacciata e parte del cocco in polvere. Poi aggiungiamo l’acqua con il lievito sciolto e mescoliamo con attenzione per creare un impasto morbido e semiliquido. Aggiungiamo acqua o farina alla bisogna. Quando l’impasto è pronto, copriamolo con un panno e lasciamolo a riposare indisturbato per almeno un’ora.

Nessuno saprà resistere a questi dolcetti al cocco con pochissimi ingredienti e davvero semplici da preparare

Trascorso il tempo di lievitazione, prepariamoci alla cottura. In una padella capiente e antiaderente scaldiamo abbondante olio per friggere. Nel frattempo, prepariamo un piatto con un misto di zucchero a velo e cocco disidratato. Quando l’olio è caldo, prendiamo circa un cucchiaio di impasto e immergiamolo con molta attenzione nell’olio bollente. Possiamo aiutarci con un altro cucchiaio o con le mani per dare ai dolcetti una forma tonda.

Lasciamo che i dolcetti cuociano a fiamma viva. Quando cominceranno a diventare croccanti e scuri, estraiamoli dall’olio e posizioniamoli su della carta assorbente. Quando si saranno raffreddati un po’, passiamoli nel misto di zucchero a velo e cocco in polvere. Saranno subito pronti per essere serviti.

Conservazione

I dolcetti si gustano al meglio appena fatti, ma possono essere conservati fino a un paio di giorni in un contenitore non chiuso (per evitare che diventino molli) e fuori dal frigo. Possiamo anche riscaldarli in forno per gustarli caldi se ci piacciono di più.

Ecco anche un’altra ricetta davvero velocissima: il dolce più semplice del Mondo che ha soli due ingredienti.