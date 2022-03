Come noto prima di Natale i sindacati più rappresentativi sul piano nazionale e l’ARAN hanno firmato il nuovo contratto, per il triennio 2019/2021. In particolare il nuovo contratto riguarda le Pubbliche Amministrazioni che svolgono Funzioni Centrali. Da dicembre a febbraio i vari Ministeri hanno dovuto provvedere ad una serie di incombenze per formalizzare e attuare il nuovo CCNL. Una volta firmato il contratto si deve passare dai Comitati di Settore, dalla Ragioneria Generale dello Stato e poi dalla Corte dei Conti.

Il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali è spesso un ottima notizia per i lavoratori perché non solo aumenta gli stipendi ma aggiorna i contratti a livelli giuridico. Spesso, infatti, vengono formalizzati ed implementati una serie di istituiti giuridici nuovi e aggiornati per tutelare in maniera sempre maggiore i lavoratori.

1500 euro di aumento stipendiale e di arretrati in arrivo per questa categoria di lavoratori

Il 22 febbraio 2022, i Ministri dell’Interno e della Pubblica Amministrazione, insieme al Sottosegretario all’Economia, hanno firmato il nuovo contratto per i Vigili del Fuoco. Il triennio interessato è 2019/2021. I Vigili del Fuoco costituiscono un corpo molto importante per l’Italia e piuttosto numeroso. Il rinnovo contrattuale va ad incidere sullo stipendio di almeno 35.000 lavoratori e 1.600 dirigenti.

Il rinnovo del contratto non porta solo un aumento economico in busta paga per questi dipendenti pubblici. Infatti, si introducono una serie di novità e di strumenti contrattuali nuovi utilizzabili dai Vigili del Fuoco. Tra questi la cessione delle ferie tra dipendenti ai fini della cura di figli minori, questo istituto si chiama congedo solidale. Il contratto pone anche maggiori tutele in caso di violenza di genere attraverso percorsi specifici di protezione della vittima. Viene poi incrementata la tutela del dipendente per whistleblowing, ovverosia quando questo proceda a segnalazione di illeciti avvenuti nel proprio ufficio.

L’incidenza economica e giuridica del rinnovo

Come detto, a livello economico il contratto riconosce introno ai 1500 euro di aumento stipendiale e di arretrati a questi lavoratori. Infatti, l’aumento corrisponde a circa il 4,26% prendo come riferimento l’anno 2019. Questo equivale più o meno a 1500 euro annuali lordi in più. Ma non solo, anche maggiori tutele e istituti giuridici più attuali. Il rinnovo del contratto dei Vigili del Fuoco si va ad aggiungere alla serie di adeguamenti contrattuali che, in questo periodo, stanno interessando molti pubblici dipendenti.