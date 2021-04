La natura ci sorprende sempre regalandoci fantastici ed efficaci rimedi sia per la cura della casa, sia per la nostra salute. E proprio per quanto riguarda la nostra salute oggi vogliamo far scoprire le proprietà delle foglie di un frutto poco conosciuto. Infatti, nessuno sa che se vogliamo abbassare la glicemia sarà sufficiente utilizzare le foglie di questa pianta straordinaria: scopriamola insieme.

Perché la glicemia alta può essere un problema

La glicemia esprime il valore della concentrazione di glucosio nel sangue. Livelli alti di glucosio nel sangue sono detti iperglicemia ed è un disturbo che può rivelarsi pericoloso per la nostra salute. Infatti, l’iperglicemia, se trascurata, può portare alla comparsa di malattie cardiovascolari e danni al sistema nervoso e ai reni. Sebbene ad innalzare i livelli di glucosio ci siano molti fattori, sicuramente l’alimentazione gioca un ruolo importante. Oggi spieghiamo un rimedio naturale efficace per ridurre i livelli di glucosio nel sangue. Nessuno sa che se vogliamo abbassare la glicemia sarà sufficiente utilizzare le foglie di questa pianta straordinaria.

Foglie di nespolo

Il nespolo è una pianta che produce frutti tondi e deliziosi. I suoi frutti possiedono numerose proprietà, tra cui quelle antinfiammatorie e sono fonte di vitamine A e B. Quello che non tutti sanno è che anche le sue foglie, che generalmente buttiamo via, possono essere molto utili. Infatti, se facciamo seccare le sue foglie, possiamo sminuzzarle e conservarle per poi preparare un infuso. Per preparare il nostro infuso, dobbiamo portare ad ebollizione l’acqua ed aggiungere un cucchiaio di foglie di nespolo secche e tritate. Dopo 10 minuti in infusione, potremo filtrare l’infuso e berlo dopo i pasti. Questo servirà non solo a ridurre la glicemia, ma anche a digerire meglio e a contrastare le infiammazioni. Ovviamente è opportuno evitare di assumere questo infuso in caso di allergie o intolleranze a questo frutto. In caso, contrario saremo felici di constatare che un semplice infuso possa essere così tanto utile.

