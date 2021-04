Ecco uno strabiliante trucco veloce e semplice per cuocere tante uova sode tutte insieme in poco tempo

Tutti noi siamo abituati a pensare che l’unico metodo per cucinare le uova sode, sia bollirle in una pentola d’acqua. Non tutti però sanno che esiste anche un metodo molto più semplice e pulito. Ecco allora uno strabiliante trucco veloce e semplice per cuocere tante uova sode tutte insieme in poco tempo.

Le fantastiche proprietà

Le uova sode sono un ottimo alimento ricco di tantissimi nutrienti, proteine e aminoacidi essenziali. Queste sono anche ricche di selenio, un elemento fondamentale per regolare il sistema immunitario e per stimolare il corretto funzionamento della tiroide. Grazie poi alla forte presenza di vitamine del gruppo B ingerire questo alimento, almeno una volta al giorno, consente di contrastare stanchezza e affaticamento, aiutando a mantenere sane e attive tutte le varie facoltà cognitive.

Allo stesso modo, possiamo anche trovare nelle uova il rame, la vitamina B12 e anche il ferro eme: tutti fattori fondamentali che servono al nostro corpo per combattere i sintomi dell’anemia mediterranea.

Il trucco perfetto per cuocere le uova

Se allora vogliamo sfruttare al meglio le varie proprietà di questo incredibile cibo, possiamo farlo utilizzando questo semplice trucco di cottura veloce. Quando abbiamo bisogno di cuocere grandi quantità di uova, senza avere una pentola abbastanza grande o senza voler sporcare, possiamo sempre usare il forno: basterà semplicemente preriscaldarlo a 165 gradi, o a 180 nel caso le uova siano davvero tantissime, e infornare le uova in una teglia per muffin.

Grazie a questo particolare tipo di teglie con i buchi, potremmo allora disporre le uova ordinatamente per poi ritrovarle cotte a puntino dopo 30 minuti. Una volta fatto questo non ci resterà che immergerle in acqua ghiacciata, permettendo così alla repentina differenza di temperatura di separare l’interno dal guscio. Ecco allora che abbiamo visto uno strabiliante trucco veloce e semplice per cuocere tante uova sode tutte insieme in poco tempo: una tecnica che rendere ancora più semplice usare questo fantastico ingrediente per tantissime ricette fresche e gustose.

