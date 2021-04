La pelle è il primo sfogo naturale di ogni stress interiore. Per questo non è raro trovare persone che soffrano di disturbi della cute, dalle dermatiti alle psoriasi. Il fatto è che lo stress, aggiunto anche a uno stile di vita poco sano, influisce moltissimo sulla produzione di sebo.

Il sebo è un liquido prodotto da ghiandole sottocutanee chiamate subacee ed è una sostanza molto grassa. Per questo, maggiore sarà la produzione di sebo, più grassa sarà la nostra pelle. La pelle grassa è un problema molto comune tra giovani e non. È causa di inestetismi come l’acne o la forfora. Se soffriamo di pelle grassa, non vediamo l’ora di trovare una soluzione, spesso insperata.

La soluzione ottimale in verità esiste, ed è al 100% naturale. Si tratta di una comunissima pianta che abbiamo spesso in cucina e che, preparata in un certo modo, può sortire effetti miracolosi. Con questa erba aromatica prepariamo in 10 minuti di tempo un tonico perfetto contro le pelli grasse. Vediamo insieme come.

Dalla cucina all’erboristeria il passo è breve

Oggi parliamo di una pianta aromatica che ha moltissimi utilizzi: il timo. È una pianta sempreverde, ottima per condire un secondo di pesce o di carne, come per insaporire minestre o sughi. Quello che molti non sanno è che il timo può essere usato anche come lozione di bellezza. Basta saperlo preparare nel modo corretto e diventa il miglior rimedio contro la pelle grassa. Di seguito mostriamo come fare.

Per preparare la nostra lozione contro le pelli grasse non dobbiamo far altro che prendere 50 grammi di foglie di timo e versare un litro d’acqua circa in un pentolino. Lasciamo bollire l’acqua con le foglie di temo per una mezz’ora, dopodiché facciamo raffreddare la lozione. Una volta raffreddata possiamo passarla anche sulla pelle più grasse e problematiche e i risultati saranno strabilianti. Provare per credere.

