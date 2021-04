La corretta alimentazione è la base per una vita sana e dignitosa. Noi italiani lo sappiamo bene, e non a caso la nostra dieta è copiata e invidiata in tutto il Mondo. Infatti, la dieta mediterranea prevede l’assunzione regolare di frutta e verdura, tantissimo pesce e poca carne. Naturalmente, meglio se bianca.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo scritto un’analisi approfondita sulla carne bianca, che la si può leggere qui. Certo, una bella fiorentina di tanto in tanto ci sta pure. Basta conoscere i propri limiti e non esagerare.

Tuttavia, c’è un alimento che pensiamo sia innocuo ma in realtà è molto pericoloso. E questo alimento lo consumiamo, purtroppo tutti i giorni anche in Italia. Infatti, nessuno lo sa ma questo alimento che consumiamo tutti i giorni è una vera e propria droga.

Eh sì, proprio lo zucchero

Uno studio inglese non lascia spazio ad alcun dubbio. Infatti, secondo una review del British Journal of Sports Medicine, lo zucchero raffinato ha degli effetti psicoattivi. Per zucchero raffinato si intende lo zucchero bello e bianco che ci serviamo con il cucchiaino.

In particolare, gli effetti sembrano proprio simili a delle sostanze stupefacenti. Inoltre, un altro studioso del fenomeno, ha affermato una cosa ancora più grave. In particolare, James Dinicolantiono, esperto del del St. Luke’s Mid America Heart Institute, pensa che assumere zucchero porti ad effetti simili a quelli delle droghe, dell’alcol, delle sigarette e persino del sesso.

Insomma, tutto ciò che in fin dei conti crea dipendenza. Se non ci crediamo ancora, alla potenza dello zucchero, è interessante ricordare l’esperimento dei ratti e la cocaina. I roditori, messi a scegliere tra la droga e lo zucchero, hanno scelto lo zucchero.

La logica conseguenza che lo zucchero ha su molti di noi, sempre secondo gli esperti, è portarci a soffrirne l’astinenza. Infatti, nessuno lo sa ma questo alimento che consumiamo tutti i giorni è una vera e propria droga.