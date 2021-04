Avere una casa che profuma di pulito è il sogno di tutti. C’è chi ci riesce, ma passa più tempo a pulire e ripulire anziché vivere. Altri, più fortunati, pagano una persona per pulire casa al posto loro. E, altri ancora, vivono solo in albergo.

Sull’esistenza di quest’ultima categoria di persone le chiacchiere da bar sono innumerevoli, con fondate ragioni di sospetto. Noi di ProiezionidiBorsa pensiamo un’altra cosa. Infatti, per avere una casa profumata e che sa di pulito non serve necessariamente entrare in una di queste tre categorie. A volte ci sono soluzioni così semplici che diamo per scontate. Invece, sarebbero le uniche da prendere. Infatti, se vogliamo una casa profumatissima di pulito dobbiamo assolutamente avere o piantare questa pianta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

La sarcococca

Prima di parlare di questa pianta meravigliosa, ci sentiamo costretti di ricordare al Lettore un fatto estremamente importante. Ancor prima di piantare o scegliere qualsiasi pianta per casa propria, invitiamo alla lettura di questo articolo preliminare. Non ci stancheremo mai di ribadire che le piante sono a pieno titolo degli esseri viventi, che necessitano quantomeno della nostra minima attenzione e dedizione.

Ma veniamo a noi: la pianta meravigliosa di cui vogliamo parlare oggi è la sarcococca. In natura ne esistono addirittura 17 varietà differenti, con diverse caratteristiche di odori e profumi dei fiori.

Caratteristica fondamentale della pianta è la sua alta adattabilità all’ombra, quindi nessun problema per mettercela in casa. E, tra le 17 varietà, quella più profumata è senza dubbio la sarcococca humilis. La possiamo trovare presso qualsiasi negozio di piante, oppure prendere anche su internet.

Il suo profumo può essere sentito fino a cinque metri di distanza, senza risultare però mai invadente. I suoi fiori, da cui si disperde questo gradevolissimo aroma, sono di un colore tra il bianco e il rosa. Le sue foglie sono di un verde lucente, con tendenza al verde scuro. Ecco perché, se vogliamo una casa profumatissima di pulito, dobbiamo assolutamente avere o piantare questa pianta.